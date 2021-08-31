Ekonomist Raghuram Rajan: Fed, varlık azaltımında yavaş kalabilir; bu da gelecekte daha güçlü sıkılaşma

Fed’in 2013’teki ‘taper tantrum'unu eleştiren Hindistan Eski Merkez Bankası Başkanı Raghuram Rajan ABD Merkez Bankası’nın bu kez pandemi alımlarının kademeli azaltımında geride kalabileceğini söyledi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Chicago Üniversitesi Ekonomisti Raghuram Rajan "Fed uzun dönemli dezenflasyonist baskılar gibi etkenlerle sıkılaşma sürecinde yavaş olabileceğini düşünüyor. Ancak pandemi sonrası dönemi küresel finansal kriz döneminden ayıran büyük bir ayrıntı var; o da devasa mali harcamalar. Endişem, yeni gelişmeleri göz ardı ederlerse eğrinin gerisinde kalabilirler. Bu da gelecekte daha güçlü sıkılaşma gerekliliğini gündeme getirebilir” diye konuştu.

Rajan'ın Hindistan Merkez Bankası Başkanı olarak görev yaptığı 2013 - 2016 yılları arasında Fed’in varlık alımını azaltma planı özellikle gelişen piyasa para birimlerinde sert dalgalanmaya yol açmış, yabancı yatırımcıların hızla bu piyasalardan çıkmasına neden olmuştu.

2013’tekinden farklı olarak bu kez Fed Başkanı Jerome Powell varlık alımı azaltım sürecinin kademeli olacağını belirtse de gelişen piyasaların Fed’in politika tutumunda önemli bir değişiklik olabileceğine dair endişeli olduğunu ifade eden Rajan bu piyasaların daha az politika alanı ve daha az kredibilitesi olması nedeniyle Fed’den daha az "bekleyip görme" imkanı olduğunu belirtti

Rajan’ın Fed’in çok yavaş sıkılaşmasını küresel ekonomi için tehdit görmesi ABD eski Hazine Bakanı Larry Summers gibi önde gelen bazı ekonomist görüşleriyle de benzerlik taşıyor.