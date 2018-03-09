Ekonomist Okumuş: ABD verileri iyi gelirse küresel piyasalar olumsuz etkilenir

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Mart (DHA) - Uzun yıllar portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yapmış “Global Kriz ve Türkiye Ekonomisi” kitabının yazarı ekonomist Dr. Sinan Okumuş ABD’den gelecek veriler öncesinde “Beklentinin üzerinde bir veri gelirse küresel piyasalar olumsuz etkilenir” dedi.

Ekonomist Okumuş, son dönemde ABD’den gelen verilerin oldukça beklentilerin üzerinde bir görünüm sergilediğini vurgulayarak, verilerin iyi gelmesinin olumsuz tarafının ise enflasyona ve dolaylı olarak faiz artırımına ilişkin endişeleri körüklediğini söyledi.

Okumuş bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam, işsizlik ve saatlik kazanç verileri öncesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

“ABD’den iyi bir veri gelmesiyle enflasyon kaygısı artıyor. Enflasyon kaygısı da ABD Merkez Bankası’nın yapmayı planladığı faiz artışı ve zamanlamasına ilişkin beklentileri etkiliyor. Eğer ABD’de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam, işsizlik ve ücret verileri beklenti civarında gelirse piyasalar çok etkilenmez. Fakat beklenti üzerinde bir veri açıklanırsa, küresel piyasalar faiz artırımı endişeleriyle olumsuz etkilenir”

“Eğer veriler beklentilerin altında kalırsa, enflasyonla ilgili bir aciliyet olmadığı için piyasalar 2018 yılı içerisinde sadece üç faiz artışıyla yetinileceği beklentisini fiyatlar.”

ABD\'de bugün açıklanacak Şubat ayı istihdam büyümesiyle, işsizlik oranının 17 yılın en düşük düzeyi olan \"yüzde 4.0\'a\" inmesi bekleniyor.

Küresel ticaret savaşı endişeleri ve euro/dolar paritesinin bu endişelere bağlı seyri konusunda ise Okumuş şu değerlendirmeleri yaptı:

“Oradaki riskler devam ediyor. Şu anda Avrupa ve ABD ön plana çıkıyor ama bir süre sonra Çin’le ilgili olan konular da belirginleşmeye başlar. Çünkü ABD’nin en büyük ticari dengesizliği Çin’e karşı. Korumacılık ve içe kapanma, küresel ekonomi açısından olumsuz olur.

“Son bir yıl içinde euro/dolar paritesinde euro yönünde çok ciddi bir değer artışı yaşandı. Geçen yıl bu tarihlerde 1.0575 seviyesinde olan parite 1.24’lere kadar tırmandı.

“Fakat Avrupa Merkez Bankası’nın dünkü açıklamasının etkisi kısa süreli oldu ve parite yerine geri döndü. Paritenin bundan sonraki seyri tamamen karşılıklı söylemlere bakacaktır. Ben paritenin kısa vadede 1.25’e yükselmesini beklemiyorum.”