Ekonomist Roubini: Bitcoin temel bir değere sahip değil, varlık olarak değerlendirilemez

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un, yasal ödeme aracı olarak kabul etmesinin ardından 38 bin doların üzerine yükselen kripto para birimi bitcoin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamalarının da etkisiyle yeniden 37 bin doların altına düştü.

Yellen, kripto paraların terör örgütlerinin finansmanında kullanılabileceğini ifade etti.

IMF'den yapılan açıklamada ise kripto para birimlerinin para birimi olarak kullanmanın belirli yasal zorluklar doğurabileceği uyarısı yapıldı. İlaveten bitcoinin para birimi olarak kabul edilmesinin "çok dikkatli analiz gerektiren bir dizi makroekonomik, finansal ve yasal sorunu gündeme getirdiğinin" altı çizildi.

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini ise bitcoinin bir para olarak tanımlanamayacağı yönündeki görüşlerini bir kez daha tekrarladı.

CoinGeek'in Zürih'te düzenlediği konferansta konuşan Roubini bitcoinde çok fazla manipülasyon olduğuna dikkat çekti.

Roubini Bitcoin'in herhangi bir şeyin fiyatlanmasında kullanılabilmek için çok oynak olduğunu ve bitcoinin herhangi bir "temel bir değere" sahip olmadığını belirterek bir var varlık olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Bitcoin an itibariyle 37 bin dolar civarından işlem görüyor.