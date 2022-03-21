Ekonomist Mustafa Sönmez'den Bakan Nebati'ye: Aklınca 'hukuksuzluğu' cazibe gibi sunuyor

Ekonomist Mustafa Sönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Fransa'da yatırımcılara hitaben "En sevmediğim konu da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim, bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda cumhurbaşkanımız var, rahat olun, mevzuatı da değiştiririz" sözlerini değerlendirdi. Sönmez Gazete Duvar'daki yazısında "Nebati, aklınca yabancılara mevzuatın, bürokrasinin engel çıkarmayacağını söyleyerek 'Tek adam yönetimi'nin Türkiye’ye sermaye girişini motive edeceğini sanıyor, yani bir anlamda 'hukuksuzluğu' cazibe gibi sunuyor" ifadelerini kullandı.

"Oysa yabancı yatırımcılar açısından 'kurumsallık' onun çerçevelediği hukuk, kurallar, kayırmacılıktan uzaklık, şeffaflık, hesap verebilirlik, yatırım kararı almada önemli." diyen Sönmez şöyle devam etti:

"Tabii ki, gidecekleri ülkenin ekonomik parametreleri de önemli. Başta enflasyon, istikrarlı büyüme, bağımsız Merkez Bankası, liyakat, güven veren bir ekonomi yönetimi…

Türkiye’de şu an bunların hiçbiri yok. Onun için Nebati ne kadar yırtınsa çıkmış sermayeyi yeniden çekecek durumda değil. Yine de Nebati, “Çıkmadık candan umut kesilmez” diyerek çağrıları yineliyor. Dış piyasalardan 2 milyar dolar borçlanmak için son tahvil ihalesinde dolar üstünden yüzde 8,5 faiz vermeyi bile göze aldı iktidar."

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