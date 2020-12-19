Ekonomist Mahfi Eğilmez: Doların düşüşünün iki nedeni var

Ekonomist Mahfi Eğilmez, dolardaki düşüşün iki nedeni olduğunu söylerken, " 1. dolar değer kaybediyor. 2. TCMB'den piyasa uyumlu açıklamalar geliyor. Bu açıklamalar olumlu olmakla birlikte 24 Aralık toplantısı için faiz artışı beklentisi yarattığı dikkate alınmalı" dedi.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, dolar/TL'deki düşüşle ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "USD/TL kurunun düşmesinin başlıca iki nedeni var" dedi.

Eğilmez, şöyle devam etti:

"(1) Dolar değer kaybediyor (Ekteki DXY endeksi.) (2) TCMB'den piyasa uyumlu açıklamalar geliyor. Bu açıklamalar olumlu olmakla birlikte 24 Aralık toplantısı için faiz artışı beklentisi yarattığı dikkate alınmalı."