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Ekonomi

Ekonomist Mahfi Eğilmez: Doların düşüşünün iki nedeni var

Eğilmez, TCMB'nin piyasa yanlısı açıklamalar yaptığını ve faiz artışı yapacağı beklentisi yarattığını söyledi

19 Aralık 2020 17:29

Ekonomist Mahfi Eğilmez, dolardaki düşüşün iki nedeni olduğunu söylerken, " 1. dolar değer kaybediyor. 2. TCMB'den piyasa uyumlu açıklamalar geliyor. Bu açıklamalar olumlu olmakla birlikte 24 Aralık toplantısı için faiz artışı beklentisi yarattığı dikkate alınmalı" dedi. 

Ekonomist Mahfi Eğilmez, dolar/TL'deki düşüşle ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "USD/TL kurunun düşmesinin başlıca iki nedeni var" dedi. 

Eğilmez, şöyle devam etti:

"(1) Dolar değer kaybediyor (Ekteki DXY endeksi.) (2) TCMB'den piyasa uyumlu açıklamalar geliyor. Bu açıklamalar olumlu olmakla birlikte 24 Aralık toplantısı için faiz artışı beklentisi yarattığı dikkate alınmalı."

Eğilmez, bir takipçisinin "ABD yaptırımı açıklandığı gün doların düşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna da  "İki nedeni var: 1. ABD'den daha büyük yaptırım gelmesi beklenirken düşük yaptırım gelmesi, 2. TCMB piyasa yanlısı açıklamalar yaparak faiz artışı yapacağı beklentisi yarattı" yanıtını verdi. 

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