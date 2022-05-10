Ekonomist Mahfi Eğilmez'den dolar değerlendirmesi: TCMB faiz konusunda yanlış para politikası izlemeyi sürdürüyor

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, 15 lirayı aşan ve bu sabah 15,20 lira seviyesini gören dolar/TL'ye ilişkin twitter hesabından değerlendirmede bulundu. Eğilmez "TCMB faiz konusunda yanlış para politikası izlemeyi sürdürüyor, beklentiler bozulmaya devam ediyor" diye konuştu.

Eğilmez yaptığı paylaşımda "Dolar niye değerleniyor? Fed'in faizi yükseltmesi doğru bir para politikası izlemeye yöneldiğini gösteriyor, beklentiler düzeliyor. TL niye değer kaybediyor? TCMB faiz konusunda yanlış para politikası izlemeyi sürdürüyor, beklentiler bozulmaya devam ediyor." dedi.