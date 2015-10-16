Ekonomist Joseph Stiglitz: Fed'in faizleri artırmaya bu yıl başlaması mümkün değil

Nobel ödüllü Ekonomist Joseph Stiglitz, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizleri artırmaya bu yıl başlamasının mümkün olmadığını söyledi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü Stiglitz, Fed'in faiz artırımı ve küresel ekonomiye ilişkin sorularını yanıtladı. Stiglitz, ABD ekonomisindeki iyileşmenin yavaşlamaya başladığını belirterek, "Fed'in faiz artışına bu yıl içinde başlaması şu an itibarıyla mümkün görünmüyor. Başta enerji ve metaller olmak üzere doğal kaynakların fiyatlarındaki gerileme ekonomi için daralma anlamına geliyor. ABD ekonomisindeki toparlanma gücünü kaybetti" dedi.

Fed'in eylül ayında uluslararası gelişmeleri gerekçe göstererek faiz artışına gitmeyerek doğru karar verdiğini vurgulayan Stiglitz, "Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ekim toplantısında yeterli veriye sahip olacağını sanmıyorum. Şu anki ekonomik görünüm aralıkta da başlamayacaklarını gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

"Enflasyon arz fazlası nedeniyle düşük"

Stiglitz, başta FED Başkanı Janet Yellen olmak üzere birçok üyenin daha kademeli bir yol izleyebilmek için faiz artışına çok geç kalınmadan başlanması yönünde görüş bildirdikleri anımsatıldığında ise, "Ben faiz artışına yakında başlamazlarsa, ani ve hızlı bir artış patikası izlemek zorunda kalacaklarını düşünmüyorum çünkü ekonominin ısınmaya başlaması özellikle de küresel ekonominin şu anki durumu göz önüne alındığında o kadar çabuk olacak bir şey değil" dedi.

Stiglitz, "enflasyonun emtia ve iş gücü piyasalarındaki arz fazlası nedeniyle düşük seyrettiğinin" altını çizerken, bu sorunun para politikalarıyla değil, mali politikalarla çözülebileceği öngörüsünü paylaştı.

"Çin'in yavaşlaması iyiye işaret"

Küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Stiglitz, son dönemdeki gelişmelerde en belirleyici faktörün doğal kaynaklara yönelik talebin düşmesi olduğunu dile getirdi.

Stiglitz, özellikle metal ve petrol ihracatçısı ülkelerin bu gelişmeden olumsuz etkilendiklerine işaret ederken, buna Çin ekonomisindeki yavaşlamanın neden olduğunu ifade etti.

"Ancak, Çin'in yavaşlaması istenen bir durum çünkü ekonomilerinin yapısını değiştirmeleri gerekiyordu" ifadelerini kullanan Stiglitz, dünya ekonomisindeki yavaşlamaya karşın küresel resesyon tehlikesi görmediğini vurguladı.

Stiglitz, tüm ülkelerin normal trendinin altında büyüyen küresel ekonomiye ayak uydurması gerektiğini belirtirken, Fed'in de faiz artışını hem yerel hem de uluslararası gelişmeler çerçevesinde vereceğini söyledi.

Dünyaca ünlü ekonomist Joseph Stiglitz, 'Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin küresel ekonominin yeni şartlarına uyum sağlamak için ne yapması gerektiği' sorusu üzerine, her ülkenin farklı şartlara uygun olduğunu belirterek, ''Her biri şartlara uyum sağlamak için kendi gerçeklerini göz önünde bulundurarak, farklı bir yol izlemeli. Hepsine uyacak tek bir yol yok" yorumunu yaptı.