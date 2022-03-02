Ekonomist Fatih Özatay: Potansiyelin üzerinde büyüme enflasyonu yükseltir; cari açığı artırır

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve Ekonomist Fatih Özatay, 2021 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 11 büyümesini değerlendirdi. Özatay, Türkiye'nin işgücü, işgücü beceri düzeyi, fiziki sermaye stoku ve kalitesi ile teknoloji düzeyinin oluşturduğu potansiyel büyümesinin yüzde 4,7 olduğunu, bu değerin üzerindeki her büyümenin sorun yaratacağını ifade etti. Özatay "Potansiyelinin belirgin biçimde üzerine çıkan bir büyüme oranı sorun. Enflasyonu yükseltir, daha fazla aramalı ve yatırım malı ithalatı nedeniyle cari işlemler açığını artırır. Bu da daha fazla dış borç demek" ifadelerini kullandı.

Özatay, Yetkin Report'taki yazısında söz konusu büyüme oranının 2022'de sürdürülebilir olmadığını ifade ederek, özellikle kur artışının büyüme üzerinde olumsuz etki yaratacağını belirtti. Özatay büyümeye ilişkin riskleri şöyle sıraladı:

"- Yüzde 11’lik büyümeden sonra zaten potansiyeline doğru düşmesi beklenir büyümenin.

- Faiz-risk-kur-enflasyon: Birbirleri ile tutarlı değil.

- Yüksek enflasyon alım gücünü aşağıya çekiyor: Büyüme açısından olumsuz.

- Kur sıçrarsa hem enflasyonu yükselterek hem de bilançoları bozarak büyüme oranımızı bayağı aşağıya çeker.

- Kuru sıçratabilecek gelişmeler yaşanıyor.

- Savaşın nasıl evrileceği ve de FED’in faiz politikası bizim elimizde değil.

Ama şu elimizde: Kuru sıçratacak politikalardan uzak durmalıyız. Yani, düşecek büyüme oranımızı suni olarak yükseltmeye çabalamamalıyız. Zira böyle bir politika bir yandan ithalatı yükselterek cari açığı artırır diğer yandan riskimizi yükseltir. İlki daha yüksek döviz talebi, ikincisi ise daha az döviz arzı demek."

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