Ekonomist Daron Acemoğlu'ndan EBRD'ye eleştiri: Türkiye'deki kötü makroekonomik politikalar, dış fonlarla destekleniyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 2021'de Türkiye'deki yatırımını 2 milyar euro seviyesine yükseltti. Financial Times gazetesinde yer alan Laura Pitel ve Sam Fleming imzasıyla yayımlanan “EBRD hala özgürlüğü mü finanse ediyor?” başlıklı yazıda ise bankanın yılda 10 milyar euroyu bulan kredilerinin büyük kısmının "otoriter" liderlere sahip ülkelere gittiğini belirtirken, bu durumun EBRD'nin kuruluş anlaşmasındaki demokrasi yanlısı ilkeyle uyuşmadığı ifade edildi.

Ekonomist Daron Acemoğlu'nun görüşlerine de yer verilirken, Acemoğlu, sadece EBRD değil diğer kamu mülkiyetindeki bankaların da ülkesindeki durumdan biraz sorumlu olduğunu dile getirdi. Acemoğlu şunları kaydetti:

"Türkiye’nin kurumları tehlikeli bir noktaya geldi, bunun bir nedeni de kötü makroekonomik politikaların, ülkeye on yıldan fazla bir süredir akan dış fonlarla destekleniyor olması” diyen Acemoğlu “Bence EBRD, IMF ve Dünya Bankası başta olmak üzere dünyadaki tüm finans kurumları, otoriter liderlere ne zaman ve nasıl borç verecekleri konusunda çok daha sıkı standartlara sahip olmalı.”

Sözcü'nün aktardığına göre EBRD'nin 2008'den bu yana Türkiye'ye sağladığı kredilerin 15 milyar Euro'ya ulaştığı belirtildi.

Diğer yandan EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso'nun geçen yıl Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sarayında ziyaret ettiğini ve ziyaretin birkaç hafta sonrasında Türkiye'ye yüzlerce milyon Euro'luk yeni kredi açtığını belirten FT, 2021'de Türkiye'nin EBRD'den en fazla kredi alan ülke olduğuna işaret etti.