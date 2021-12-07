Ekonomist Barış Ürkün: Merkez Bankası 16 Aralık'ta 50-100 baz puan indirebilir

Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 16 Aralık'taki Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı'nda 50-100 baz puan indirim olabileceğini aktardı. Ürkün ayrıca kurla mücadelede uygulanan politikanın tersinin uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Ürkün faiz kararına ilişkin görüşlerini Sputnik Türkçe'den Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirirken, "Aralık ayında sınırlı bir alan kaldığından bahsedildi ama bu faiz indirimi geleceğine ilişkin bir mesajı da içeriyordu açıkçası. Gelme ihtimalinin hala 50-100 baz puan bir alanda olduğunu düşünüyorum. 13.90-13.80’lere geldiği yerde kurda bir duruş oldu. Büyük ihtimalle 16 Aralık’tan çıkacak sonucu bekliyor” ifadelerini kullandı.

"Böyle bir mesaj almadık"

Öte yandan Ürkün Merkez Bankası'nın geçen hafta yerli yatırımcılarla yaptığı toplantıya katıldığını ifade ederken, yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıda Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun "Faiz indirmeme olasılığı arttı" açıklamasını yaptığı yönünde çıkan haberlere ilişkin şunları kaydetti:

"Dün sabah saatlerinde bu haber geldi, biz de gördük. Biz de bu toplantıya katıldık, böyle bir mesaj açıkçası almadık. Kura bir etkisi olduğunu da görmedik. Piyasaların bu açıklamayı çok da dikkate aldığını açıkçası düşünmüyorum. Baktığımızda durum ve girilen yol biraz belli, faiz konusunda indirimlerin devam potansiyeli olduğuna ve açıklamaların defaatle yapıldığını gördük. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından da bunları görebiliyoruz"

"Kurla mücadele için uyguladığımız politikanın tersini uygulamamız gerekiyor"

Ürkün, kurla mücadele konusunda “Kurla mücadele etmek için kısa vadede atılacak adımlar belli, tekrardan dışarıdan sermaye çekebilmek için şu anda uyguladığımız politikanın tersini uygulamamız gerekiyor. Şu anda girmiş olduğumuz yol oraya işaret etmiyor. Kurun kademe kademe yükseliş eğiliminde olduğunu görüyoruz. 13.90-13.80’lere geldiği yerde de kurda bir duruş oldu. Şimdi daha yukarı gitmiyor. Büyük ihtimalle 16 Aralıktan çıkacak sonucu şu an bekliyor diye düşünüyorum” diye konuştu.