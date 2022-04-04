Ekonomist Atilla Yeşilada, yıl sonu dolar kuru tahminini açıkladı

Ekonomist Atilla Yeşilada, son yayımladığı videoda yaz ayı gelmeden yeni bir dolar kuru atağı beklediğini söyledi; yıl sonu dolar kuru tahminini açıkladı. Dolar kurunun yıl sonuna kadar şu an ki seviyesinin çok üzerinde olacağını ifade eden Atilla Yeşilada, yatırımcıları bu konuda uyardı. Dünyaca ünlü kurumların son tahminlerini de aktaran Yeşilada, kendisi de de yıl sonu dolar kuru fiyatının kötü senaryoda 20 TL seviyesine kadar çıkabileceğini söyledi.

Yeşilada tarih verdi: Türkiye, Aralık 2021 benzeri bir döviz şoku daha yiyecek kafasına

Yeşilada’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Dolar/TL 14.50-14.80 aralığına sıkıştı. Bu doğal değil. Bu yatay kur seviyesi TCMB’nin dövizi çıpalaması sayesinde sağlanıyor. Yani TCMB ve diğer kamu kuruluşları perde arkasından dövize müdahale ediyor. Daha önce de bu numara denenmişti sevgili abim Berat Albayrak döneminde. Berat Albayrak’ın kariyerinin sonu oldu Türkiye’de de döviz istikrarının sonu oldu. Bir dizi olayların da etkisiyle Aralık 2021 dönemine geldik. O zaman da Dolar /TL’nin nereye gittiğini biliyorsunuz. Bu sefer de soncular çok farklı olmayacak. Size verebileceğim en kesin tarih aralığını veriyorum. 4 ila 12 hafta içinde yani yaz gelmeden yaz başlamadan Türkiye Aralık 2021 benzeri bir döviz şoku daha yiyecek kafasına. Niye? Cari açık finansmanını bu kez başımızı yakacak. Ve dövizde sıradaki patlamanın da bir numaralı faili olacak ama başka nedenler de var. Yerleşiklerin döviz talebi bitmiyor. KKM’nin artık sonuna geldik. O kumpastan da daha fazla döviz geliri elde edilemez. Yerleşiklerin de yavaş yavaş dövize döndüğünü görüyoruz. Bireyseller halen satarken kurumsallar toplamaya başladı.”

"Kötü senaryoda 20 TL'ye gidebilir"

Öte yandan yatırımcılara uyarılarda bulunan Yeşilada, şöyle konuştu;

“International of finance (IFC) yıl sonu adil dolar kuru fiyatını 16.50 TL olarak belirledi. TCMB’nin kendi topladığı beklentilere baktığımızda yıl sonu dolar hedefi 16.65 TL. Yabancı kurumlarla arasında 18 TL ile 20TL arasında değişik beklentiler var. Birkaç gün önce Forex’in enflasyon ve dolar kotasyonları anketi yayımlandı. Orada da yıl sonu dolar tahminin 18 – 19 TL arasına yükseltildiğini gördük. Yani bu yılı 18 TL ve altında bir dolar kuru fiyatıyla kapatırsak şanslıyız. Hükümet de şanslı. Ama kötü senaryolarda 20 TL’ye gidebilir. Peki dolar 20 TL’ye giderse ne olur. Şapkadan sermaye kontrolleri mi çıkar bunu düşünmenizi rica ediyorum.”