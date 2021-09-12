Ekonomist Atilla Yeşilada: Merkez Bankası'na faiz indirim direktifi erken seçim için yapılmıştır; önümüzdeki 6 ayda baskın seçim gelecektir

Ekonomist Attila Yeşilada, Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği'nin (KAGİDER) ekonomi sohbetleri programına katıldı. Yeşilada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçtiğimiz günlerde para "politikası oluşturulurken çekirdek enflasyon emsal alınır" söylemini değerlendirdi.

Yeşilada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında faiz indirimi için "rica"da bulunacağını ifade ederek "Merkez Bankası'na faiz indirim direktifi sürpriz bir seçime hazırlık olarak yapılmıştır. önümüzdeki 6 ayda baskın seçim gelecektir. O zaman Berat Albayrak dönemine döneriz. Yani doğrudan veya dolaylı olarak dövize müdahale edilir. Çünkü faizi indirip dövizi bırakmak oy getirmez" diye konuştu.

Yeşilada, ikinci bir olasılık olarak ise Erdoğan'ın herhangi bir erken seçim için faiz indirimi istemediğini söyleyerek "Geleneksel olarak ya da karakter olarak faizi 'şeytani' gördüğü için gerisini pek düşünmeden faiz indirimi talimatı verecek o zaman kurda ciddi bir patlama yaşarız" dedi.