Ekonomist Atilla Yeşilada: Geçen gün bir kulis haberi çıktı, vallahi yüreğim çarptı

Ekonomist Atilla Yeşilada, son yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye kızgın olduğu iddiasına değinirken “Geçen gün bir kulis haberi çıktı, Başkan Erdoğan Nebati’den rahatsız diye vallahi, yüreğim çarptı. O giderse ben 10 YouTube videosu ve 15 makalelik malzemeden olurum bir gecede” dedi.

Nebati’nin enflasyon mesajlarına dikkat çeken Atilla Yeşilada, devamında şunları söyledi:

“Öylesine rahatladım ki, aylık enflasyon Ocak’ta düşecek. Yıllık ise yaz aylarında gerileyecek. 2023 Haziran seçimlerine tek haneli enflasyonla gireceğiz. Abi, yeter ki ekonomin kaptan köşkünde sen kal ya. 2023’de değil 2024’te seçime deflasyon eşliğinde gireriz, ben 2 yıl daha sırtından trafik yaparım.”

Yeşilada, “Enflasyonu yaz aylarında atlatırız' diyen Nebati Abim eminim bu dev araştırma örgütlerinden daha iyi biliyor. Ben onun gözlerindeki ışıltıya bakıyorum zaten” diye yazdı.

TIKLAYIN - Kulis: Erdoğan, Bakan Nebati'ye neden kızgın?