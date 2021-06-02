Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Merkez Bankası Başkanı'mla görüştüm, faizi indirmemiz şart" açıklamasının ardından dolar/TL rekor kırarken, ekonomist Atilla Yeşilada, "Faizi indiremezler, indirirlerse kuru tutamazlar" dedi.

Sözcü'ye konuşan ekonomist Atilla Yeşilada, Cumhurbaşkanı talimat verirse TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun faizi indirebileceğini ancak bu yapıldığında döviz kurlarının tutulmasının mümkün olmadığını, bu yüzden de faiz indirimi beklemediğini dile getirdi.

Sadece temmuz ya da ağustosta değil, 2021 yılı kalanında faiz indirimi beklemediğini belirten Yeşilada, “Faiz indiremezler, indirirlerse kuru tutamazlar” dedi.

Salgın nedeniyle turizmin zayıf olduğunu, cari açığın kapanmayacağını, petrolün de 70 doların üzerine çıktığını vurgulayan Yeşilada, bu şartlarda faiz indirimi olursa TL mevduatın da döviz ve altına döneceğini dile getirdi

Ne olmuştu?

Erdoğan, dün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştüğünü ve faizlerin düşürülmesi gerektiğini söylerken, "Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar/TL kuru, yüzde 4 civarında artarak, 8,8008 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini görmüştü.

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