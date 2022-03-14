Ekonomist Atilla Yeşilada'dan iktidara: 2022 yılı 2002 olabilir, son kartınızı oynuyorsunuz

Ekonomist Atilla Yeşilada, gelinen noktada halen faiz artırımını çözümün dışında tutmanın akıl dışı bir tutum olduğunu söyledi. Yeşilada, “Hükümete şunu söylüyorum: 2022 yılı 2002 olabilir, son kartınızı oynuyorsunuz. Ukrayna savaşı nasıl biterse bitsin, siyasi sisteme format atılabilecek duruma geldik. Artık, bir an önce yol değişikliği sinyali verirsiniz ya da bu iş sürmez” dedi.

İntegral Forex TV'de Dr. Artunç Kocabalkan'ın konuğu olan ekonomist Atilla Yeşilada, ekonomik tabloyu değerlendirdi.

'Faiz artırmamaktaki ısrarın, yanlış politikaların simgesi hale geldiğini' söyleyen Yeşilada, “Faiz artırımı çağrısı yaparken tüm bu yapılan hataların düzeltebileceği yeni bir ekonomi çerçevesinden bahsediyoruz. Bir günde faizi enflasyonun üzerine çekemezsiniz en fazla 5 puan artırırsınız. Fakat faiz artırmak akla yakın politikaların geri dönüş sinyali olarak bir miktar yardımcı olabilir” diye konuştu.

Yeşilada, “Hükümete şunu söylüyorum: 2022 yılı 2002 olabilir, son kartınızı oynuyorsunuz. Ukrayna savaşı nasıl biterse bitsin, siyasi sisteme format atılabilecek duruma geldik. Artık, bir an önce yol değişikliği sinyali verirsiniz ya da bu iş sürmez” dedi. Yeşilada, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan faiz artırımı ve geleneksel ekonomi politikalarına ikna edilemediği sürece AKP'nin olası müjdeleri öne çekerek prim yapma ihtiyacı sürecek. Artık bunlar inandırıcılığını yitirdi. Böyle bir ortamda halen faiz artırımını dışarıda tutmak akıl dışı bir durumdur” yorumunu yaptı.

Yeşilada, Türkiye'yi fırsatçı değil, uzun vadede ülkenin kalkınmasına destek verebilecek politikaların kurtarabileceğini söyledi.