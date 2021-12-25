Ekonomist Atilla Yeşilada'dan 2022 için dolar tahmini

Integral Forex TV’de İntegral Yatırım Danışmanı Dr. Artunç Kocabalkan’ın konuğu olan Yeşilada, "Piyasayı neler bekliyor? Ocak'ta piyasalar nasıl olacak? Doları olan ne yapmalı?" sorularına yanıt verdi.

3 Ocak'ta TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklayacağını belirterek, Ocak ayında TÜFE'yi yüzde 27-yüzde 30 bandında beklediğini belirtti.