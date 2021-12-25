Ekonomist Atilla Yeşilada'dan 2022 için dolar tahmini

Integral Forex TV’de İntegral Yatırım Danışmanı Dr. Artunç Kocabalkan’ın konuğu olan Yeşilada, "Piyasayı neler bekliyor? Ocak'ta piyasalar nasıl olacak? Doları olan ne yapmalı?" sorularına yanıt verdi.
3 Ocak'ta TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklayacağını belirterek, Ocak ayında TÜFE'yi yüzde 27-yüzde 30 bandında beklediğini belirtti.
Yeşilada, ''Vatandaşların yatırımlarının kur karşısında olmasa da enflasyon karşısında değer kaybedeceğini ve bu nedenle döviz garantili TL yatırımlarına yönelmeyeceğini'' söyledi.
Atilla Yeşilada, ''Bu sistemin vatandaşlar yönelse dahi enflasyon ve devalüasyonu tetikleyeceğini'' belirtti.
2022 yılındaki dolar fiyatlarına ilişkin de konuşan Yeşilada, dolar kurunun 2022 yılında 2021 yılı sonundaki fiyatının 1.25 çarpısı olacağını belirtti. Ancak AK Parti'nin dolar kuru hedefinin 9 lira olduğunun da altını çizdi.