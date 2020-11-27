Ekonomist Atilla Yeşilada: Ben doların neden yükseldiğini biliyorum

Sami Altınkaya’nın YouTube'da sorularını yanıtlayan ekonomist Yeşilada, Merkez Bankası’nın politika faizini 475 baz puan artırıp 10,25’den 15’e çıkarmasının ardından 7,50 lira seviyelerine kadar düşen doların kısa sürede yeniden 8 lira barajına yükselmesi ile ilgili tespitlerde bulundu.

Yeşilada insanların TÜİK’in açıkladığı rakamlara güvenmediğini ifade ederken, "Bütçede sayın Lütfü Elvan’ın yapacağı ilk iş TÜİK’i baştan aşağı değiştirmek olur" dedi.

"Yabancıyı kandırmak kolay da yerli yemiyor tabii. Sisteme güven sıfır" diyen Yeşilada, dolar kurundaki yükselişin nedenini şu sözlerle anlattı:

"Yabancıyı kandırmak kolay da yerli yemiyor tabii. Sisteme güven sıfır. Bütçede sayın Lütfü Elvan’ın yapacağı ilk iş TÜİK’i baştan aşağı değiştirmek olur. Dünyanın hiçbir yerinde yüzde 15 faiz verilmediğini yabancılar bu faiz oranına gelir ama yapılan çeşitli anketlere göre yerlilerin yüzde 80’i TÜİK’in enflasyon ve istihdam rakamlarına inanmıyor. Türkiye’deki yüzde 40’lık bir kesim gerçek enflasyonun yüzde 25’in üzerinde olduğunu düşünüyor. Enflasyon yüzde 12 ise siz yüzde 15 veriyorsanız herkes dolar satar TL’ye döner. Ama enflasyon insanların kafasında 19 ise o zaman faiz hâlâ negatiftir. O yüzden ne yapar? Dolar düştüğü anda fırsat bilir dolar mevduatlarına atılır.”

Dolar kurunun kısa süreli düşüşüyle ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın reform açıklamalarının önemli olduğunu ifade eden Yeşilada artık piyasaların söylemden çok eylem görmek istediğini belirtti. Yeşilada, "Reform yapmak için Meclis’e yasa göndermeye falan gerek yok. Devlet sayın Cumhurbaşkanımız ne yapmak istiyorsa derhal başlatsın” dedi.