Ekonomist Ali İhsan Gelberi hayatını kaybetti

Garanti Bankası Ekonomik Araştırmalar Müdürü Ali İhsan Gelberi, dün akşam evinde rahatsızlandı. Sabah saatlerinde doktora gitmek için evinden çıktığı sırada ise vefat etti.

Gelberli'nin cenazesi 19 Ekim Cumartesi günü, Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılarak, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Gelberi, Mayıs ayında Moodys'in Türkiye'nin not artırım kararını 6 ay öncesinden tahmin ederek Türk kahin olarak ünlenmişti.

Finansal piyasalarda çok tanınan ve sevilen bir isim olan Gelberi henüz 53 yaşındaydı.

Dünya çapında ekonomistti

1960 yılında Gaziantep’te doğan Gelberi, 1985 yılında ODTÜ İşletmecilik bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına uzman yardımcısı olarak girdi. 1990 yılında ABD St. John Fisher College, Rochester, NY üniversitesinden MBA derecesi aldı. 2002 yılına kadar Hazine Müsteşarlığında çeşitli görevlerde bulundu.

Hazine Müsteşarlığını temsilen 1996-1998 yılları arasında Tokyo, Japonya büyükelçiliğinde ekonomi müşaviri, 1999-2002 yılları arasında İş Bankası Denetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2002 yılında Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcılığından ayrılarak 2003 yılına kadar Halkbankası murahhas aza ve Ziraat Bankası yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. 2003-2004 yıllarında Merkez Bankası Başkan danışmanlığı yaptı. 2004 yılından bugüne kadar Garanti Bankası Ekonomik Araştırmalar Müdürü olarak çalışıyordu.

Uğur Gürses: Bilge bir âkil insanı kaybettik Ekonomist ve Radikal gazetesi yazarı Uğur Gürses, radikal.com.tr'de Gelberi için şu değerlendirmeyi yaptı: "Onu Hazine’deki görevi sırasında tanımıştım. Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcısı idi. 2001 krizi sonrasında O dönem ekonomi yönetimi, en zorlu bir işi; iç borçları yapılandırırken ‘tereyağından kıl çeker gibi’ sorunsuz bir operasyon yapmışsa bugün kamu bankaları sağlıklı ise onun çok büyük katkısı vardır. Ekonomi yönetiminde, Ankara’dan bakıp ama masanın karşısında oturanların da bakış açılarını bilme, onların motivasyonlarına hâkim olma, dolayısıyla çözüm geliştirme konusunda başarılı ve örnek bir teknisyendi. Nitekim özel kesime geçtikten sonra da, bakış açısındaki genişlik ve ‘empati’ nedeniyle ekonomik konulardaki öngörüleri ve analizleri hep doğru ve yerinde idi. Eminim, kendisiyle teması olan herkeste, ‘bizim göremediğimiz, ama onun gördüğü bir açı vardır’ diye düşünsel bir iz bırakmıştı. Ali İhsan, ekonominin akil adamı idi. Biz onun bilgeliğini sevmiştik."

Garanti Bankası'ndan duyuru

Garanti Bankası da, Gelberli'nin vefatının ardından bir duyuru yayımlayarak, "9 senedir omuz omuza birlikte çalıştığımız, dostluğu ve kişiliğiyle herkesin sevgi ve saygısını kazanan çalışma arkadaşımızı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz" dedi.

Garanti Bankası'nın yaptığı duyuru şöyle:

Bankamızın Ekonomik Araştırmalar Müdürü Ali İhsan Gelberi, 17 Ekim 2013 Perşembe sabahı evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmiştir.

9 senedir omuz omuza birlikte çalıştığımız, Türkiye ve dünya ekonomisini çok iyi analiz eden, konusunda derin bilgi birikimine sahip, dostluğu ve kişiliğiyle herkesin sevgi ve saygısını kazanan bu çok değerli çalışma arkadaşımızı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Üzüntümüz çok büyük.

Yeri doldurulamayacak sevgili dostumuz Ali İhsan Gelberi’nin ailesine, çalışma arkadaşlarına, bankacılık camiasına ve tüm sevdiklerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Merhumun cenazesi, 19 Ekim Cumartesi günü Zincirlikuyu Camii’ndeki öğle namazını müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir.

Bilgilerinize sunarız.