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Ekonomi

Ekonomist Ağaoğlu: Kurdaki geçişkenlik üretici tarafındaki enflasyonu yükseltiyor ancak...

TÜİK verilere göre yıllık enflasyon ağustos ayında yüzde 17,90'a çıktı

03 Eylül 2018 18:27

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilere göre, yıllık enflasyon ağustos ayında yüzde 17,90'a yükseldi.  Üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 6,6 artarak yıllık yüzde 32'yi aştı.

Tüketici fiyatlarındaki aylık artış yüzde 2,30 olurken, TL'deki değer kaybı enflasyondaki artışın başlıca nedeni olarak görülüyor. 

Ekonomist Ali Ağaoğlu, "Kurdaki geçişkenlik üretici tarafındaki enflasyonu yükseltiyor ancak talebin düşük olmasından dolayı aynı oranda tüketiciye yansıtılamıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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