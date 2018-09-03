Ekonomist Ağaoğlu: Kurdaki geçişkenlik üretici tarafındaki enflasyonu yükseltiyor ancak...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilere göre, yıllık enflasyon ağustos ayında yüzde 17,90'a yükseldi. Üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 6,6 artarak yıllık yüzde 32'yi aştı.
Tüketici fiyatlarındaki aylık artış yüzde 2,30 olurken, TL'deki değer kaybı enflasyondaki artışın başlıca nedeni olarak görülüyor.
Ekonomist Ali Ağaoğlu, "Kurdaki geçişkenlik üretici tarafındaki enflasyonu yükseltiyor ancak talebin düşük olmasından dolayı aynı oranda tüketiciye yansıtılamıyor" değerlendirmesinde bulundu.