Ekonominin öncü göstergesi PMI Endeksi şubatta geriledi ama iyimser alanda kaldı

Ekonominin öncü göstergesi olarak değerlendirilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta ocağa göre 2,7 puan azalarak 51,7’ye indi. İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi’nde 50 seviyesi, eşik değer olarak değerlendiriliyor. Bu seviyenin üzerindeki gerçekleşmeler ekonomide iyileşmeye işaret ediyor. NTV’nin haberine göre şubat ayında endeks üst üste 9’uncu ayda da eşik değer 50’nin üzerinde gerçekleşerek faaliyet koşullarında iyileşmenin sürdüğüne işaret etti.

Yeni ihracat siparişleri, üst üste 2’nci ayında da artış kaydetti. Yeni siparişlerdeki yavaşlama ve hammadde arzındaki sorunlara rağmen, talep tarafında gözlenen bazı iyileşme işaretleri, imalatçıların üretimi artırmasında rol oynadı.

Üretim üst üste 2’nci ay artış gösterirken bu artış ılımlı düzeyde kaydedildi. Üretimde devam eden büyüme ile firmaların birikmiş işlerinde, geçen yılın eylül ayından bu yana kaydedilen en hızlı düşüş yaşandı. Üretim gereksinimlerindeki artış ve yeni üretim hatlarının planlanması, firmaların şubatta da istihdam düzeylerini artırmalarını beraberinde getirdi. Böylece, mevcut istihdam artış trendi 9’uncu aya ulaştı.