Ekonominin öncü göstergesi PMI Endeksi, son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocak ayından bu yana en güçlü iyileşmeye işaret etti. Haziran ayında 51,3 olan İSO İmalat PMI, temmuzda 54’e yükseldi. Bu, son altı ayın en yüksek seviyesi…

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için derlenen imalat PMI Haziran’da 51.3 değerini almıştı. Endekste 50’nin üzeri seviyeler büyümeye işaret ediyor.

PMI sonuçlarını değerlendiren IHS Markit ekonomi direktörü Andrew Harker, “Son PMI verileri, COVID-19 kısıtlamalarının gevşetilmesiyle birlikte müşteri talebinde sağlanan iyileşmenin imalatçı firmaları olumlu etkilediğine ve yeni siparişlerin sektör genelinde arttığına işaret ediyor. Firmalar hızlı bir şekilde toparlanma yeteneğine sahip olduklarını geçtiğimiz yıl göstermişlerdi ve bunun bir benzerini tekrar gerçekleştirme yolunda görünüyorlar” dedi.