Ekonominin 7 aylık tablosu: Halkın yoksulluğu, milyonerin sayısı arttı

Ekonomik dalgalanmaların vatandaşı zamlarla vurduğu Türkiye’deki milyonerler yılbaşından bu yana toplamda 140 milyar 776 milyon lira daha zenginledi. Milyoner sayısı 7 ayda 22 bin 152 kişi arttı.

Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, bankalarda 1 milyon lira ve üzeri parası bulunanların toplam serveti 976 milyar 397 milyona çıkarken, milyonerlerinde sayısı da yılın ilk 7 ayında 22 bin 152 artarak 149 bin 121’e ulaştı.

Mevduatın yüzde 54,2'si milyonerlerin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevduat raporunda, temmuz ayı itibarıyla yurtiçinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 444 milyar 734 milyon lirası yerel para cinsi, 527 milyar 398 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 4 milyar 264 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştuğu açıklandı.

Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 547 bin lira olarak hesaplandı.

Yurtiçi yerleşiklerin toplam mevduatı ilk 7 ayda yüzde 14 (221 milyar 591 milyon TL) artarak 1 trilyon 801 milyon TL'yi aştı. Türk Lirası (TL), döviz hesapları ve kıymetli maden depo hesaplarından oluşan toplam mevduattaki artışın yüzde 63'ü 1 milyon lira ve üzeri mevduata sahip olan milyonerlerin kasasına girdi. Bankalardaki toplam mevduatın yüzde 54.2'si milyonerlere ait oldu.