‘Ekonomik sosyal konsey genişlesin’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amerika'da başlayan ekonomik krizin, bütün dünya ülkelerini etkisi altına aldığını belirterek, Türkiye'de yaklaşık 50 milyon insanın yoksulluk sınırının altında yaşadığını söyledi.



Yerel seçim çalışmaları kapsamında Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Bahçeli, AKP iktidarının icraatlarını eleştirdi.



AKP'nin 6 yıl 3 aydan beri ülkeyi tek başına yönettiğini hatırlatan Bahçeli, bu iktidar süresi içinde ülkenin kötü yönetildiğini öne sürerek, şunları kaydetti:



"AKP'nin takip ettiği strateji, gerginlik ve gerilim stratejisine dayanmaktadır. Ülkeyi gererek, cephelere ayırarak, kutuplaştırarak, çatışma ortamı yaratarak, kendi siyasi iktidarının yanlışlarının üstünü örtmeye çalışmıştır. Sayın Başbakan neyin üstüne gitmeye çalışıyor, neyi saklamaya çalışıyor?"



6 yıllık AKP iktidarının, yoksulluk, işsizlik, ekonomik kriz, sosyal çöküntü, siyasetin kirlenmesi, ağırlaşan iç ve dış güvenlik sorunları, tırmanan terör ve etnik bölücülüğün siyasallaşması, toplumsal huzursuzluk, çatışma ve ayrışma alanlarının genişletilmesine neden olduğunu ifade eden Bahçeli, Başbakan'ın bu gerçeklerin üstünü örterek mahalli idareler seçiminde başarı sağlamaya çalıştığını öne sürdü.



Ülkedeki bütün hizmetlerin 2002 yılından sonra yapılmış gibi gösterilmeye çalışıldığını iddia eden Devlet Bahçeli, "Sayın Başbakan sen doğmadan bu Cumhuriyeti kuranlar ve yaşatanlar vardı. Sen doğmadan yoksulluğa itilmiş 13 milyon yaşlıdan oluşan nüfus vardı. Sayın Başbakan nasıl oluyor da Atatürk'ü inkar ediyorsun? Nasıl oluyor da rahmetli İnönü'yü inkar ediyorsun? Nasıl oluyor da rahmetli Turgut Özal'ı, Süleyman Demirel'i inkar ediyorsun? Onlar ülkeyi karış karış dolaşırken sen Kasımpaşa'da mahalle arasında top oynuyordun" diye konuştu.



’50 milyon insan yoksulluk sınırının altında’



Konuşmasında ekonomik krize de yer veren Bahçeli, krizin Türkiye'yi teğet geçmeyeceğini belirterek, acil önlemler alınması gerektiğini ifade etti.



Krizin esnafın, fındık üreticilerinin, tarım çalışanlarının, dul ve yetimin ocağında yangın çıkardığını belirten Devlet Bahçeli, şöyle konuştu:



"Özel sektörün fabrikalarda çalıştırdığı kişiler işinden olursa Türkiye'de toplumsal huzur nasıl olur? Hiç fikrin var mı? İşsizlik bir ekonomik sorundur, ama toplumsal huzuru bozacak en önemli sosyal hastalıktır. Her evde bir işsizin olması o evde sosyal huzursuzluğun başlaması demektir. Türkiye'de bu insanlar yaşıyor ve her biri çaresiz, geleceğinin ne olacağı hakkında bilgi sahibi değil. Hal böyleyken nasıl olur da ekonomik kriz teğet geçiyor diyebiliyorsun? Açlık sınırının altındaki insanlarımız milyonları buluyor. Açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin sadece sağlıklı beslenmesi için gerekil olan harcamayı gösterir. Bu harcamanın gelir olarak ifadesi 740 TL'dir. Yoksulluk çizgisi ise 2 bin 411 TL olarak görülüyor. Memurların yüzde 90'ı 2 bin 411 TL'nin altına maaş alan insanlardır. Türkiye'de yaklaşık 50 milyon insanımız yoksulluk sınırının altında yaşıyor."



Krizin partiler üstü bir mesele olduğunu ifade eden MHP lideri Bahçeli, acil önlemlere ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Onun için sayın Erdoğan, çok geç kalmadan ekonomistlerini yanına al, üniversitelerdeki bilim adamlarını davet ederek iş verenler başta olmak üzere esnaf ve sanatkarlardan, işçilerden oluşan ekonomik ve sosyal konseyi daha da genişletilmiş olarak topla. Bu kriz ülkemize nasıl yansır? Ön tedbirler ne olmalıdır. Bu krizi en az zararla nasıl atlatabiliriz diyerek bir program hazırla. Bu programı siyasi partilere sun ve onların desteğini iste. MHP böyle bir çalışmaya destek verir. Senin krizi anlama şansın yok. Çünkü senin ve yandaşlarının varlığı kriz ne gelirse gelsin tesir etmez zannediyorsun."

