Ekonomik sıkıntı sağlığa yansıdı

Türk Sağlık-Sen'in yaptığı araştırmada, yaşanan ekonomik sıkıntı ve zamların insanların yeme, içme ve ısınma gibi temel ihtiyaçlarında kısıtlamaya gitmelerine yol açtığı belirtildi.



Türk Sağlık-Sen Ar-Ge Merkezi'nce, "Ekonomideki gelişmeler ve zamların insan sağlığına etkileri" konusunda bir rapor hazırladı.



Rapora göre, yaşanan ekonomik sıkıntı ve zamlar sonucunda insanlar; yeme, içme ve ısınma gibi temel ihtiyaçlarında kısıtlamaya gitmeye başladılar. Bu kısıtlamaların hastalıklara yol açacağı öne sürülen raporda, hastanelerde katılım payı alınması nedeniyle insanların hastaneye de gidemedikleri ileri sürüldü.



İnsanların, şebeke sularının içilmesinin insan sağlığı için risk oluşturmasından dolayı yıllardır kullandıkları damacana sulardan, ekonomik kriz nedeniyle vazgeçmeye başladıkları belirtilen raporda, 4 kişilik bir ailenin, ayda 30 YTL tasarruf sağlamak için damacana suyu yerine şebeke suyu kullanarak, sağlıklarını tehlikeye attıkları savunuldu.



Raporda, vatandaşların ucuz gıdaya yöneldiği, ekonomik kriz nedeniyle daha ucuz, ancak sağlık açısından risk taşıyan besin maddelerine yönelimin arttığı bildirildi.



Ekonominin durumunun göstergesi



Doğalgaza bir yılda yüzde 70'in üzerinde zam yapıldığı anımsatılan raporda, vatandaşların ısınmak için doğalgazı daha az kullandığına dikkat çekildi. Buna karşılık, kömür fiyatlarının da geçen seneye göre iki katına çıktığı belirtilen raporda, bu durumun, kömürü ısınmada bir alternatif olmaktan çıkardığına işaret edildi. Raporda, insanların, kullanılmayan odalarda kalorifer peteklerinin kapatılması, pencere ve kapılardaki yalıtımların arttırılması, ev içinde de kalın giyinilmesi ve battaniye kullanılması gibi yöntemlerle kışı geçirmeye hazırlandıkları ifade edildi.



Son aylarda 50 bine yakın şirketin kapandığı öne sürülen raporda, "Birçok sektörde firmalar küçülmeye veya üretimlerine bir süre ara verme kararı almıştır. İşsizliğin hızla artması ve ekonomik sıkıntı bireylerin ruh sağlıklarını da derinden etkilemektedir" denildi.



Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, vatandaşların temel ihtiyaçlarında kısıtlamaya gitmesinin ekonominin geldiği durumun göstergesi olduğunu ifade ederek, "Türk milleti, sağlığını da tehlikeye atarak geçinebilmek için tasarruf yapıyor. Krizin vatandaşa yansımasını en aza indirmek için gerekli girişimler yapılmalıdır" dedi.

