Ekonomik krizler kalbi de vuruyor

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Oğuzhan, küresel mali krizlerin sadece para ile ilgili olmayıp, insan sağlığını da olumsuz etkilediğini belirtti.İçinden çıkılması zor ekonomik sıkıntılarla boğuşmanın bir süre sonra insanlarda ruhsal ve bedensel hastalıklara yol açtığını ifade eden Oğuzhan, şunları söyledi:“Tüm dünyada etkisini hissettiren ekonomik kriz, insanların kalp damar sağlığını tehdit ediyor. Ekonomik krizin neden olduğu gelecek kaygısı, mutsuzluk ve karamsarlığa neden oluyor. Bu duygular içinde yoğun stres yaşayan kişide kanda adrenalin seviyesi yükseliyor. Adrenalin ise kalbi besleyen damarları büzerek, kalbe gerekli olan kan akımını azaltıyor. Böylece kalp krizi riskini artırıyor. İflaslar ve icralar gibi ciddi ekonomik kayıplar yaşayan kişilerde ise depresyon belirtileri görülebiliyor. Yapılan araştırmalar, depresyonun kalp damar hastalığı riskini 2,7 kat arttırdığını göstermiştir.”Daha önceden kalp krizi geçirmiş olanların daha yüksek risk altında olduklarını vurgulayan Oğuzhan, bu kişilerde yaşanan yoğun stresin ikinci bir kalp krizine neden olabileceğine dikkati çekti.Yapılan bir araştırmanın, küresel anlamda yaşanacak bir bankacılık krizinin kalp krizi oranını, yüzde 6,4 arttıracağını gösterdiğini kaydeden Oğuzhan, şöyle devam etti:“İflasın eşiğine geldiği için kamulaştırılan bir bankanın müşterilerine yönelik yapılan anket çalışmasında, müşterilerin tıpkı deprem ve hatta terör saldırılarında yaşadıkları derecede ağır stres altında oldukları ortaya çıkmıştır.Stres, kalp krizi riskini artırdığı gibi başka sağlık sorunlarına da yol açmaktadır. Ekonomik nedenlerle oluşan stres, kas ağrılarına ve uyku bozukluklarına sebep olmakta, bağışıklık sistemini zayıflatmakta ve erken yaşlanmaya neden olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, ekonomik krizle ilgili olarak gerekli önlemlerin önceden alınması, hem piyasalardaki kötü gidişatı, hem de insanların kalp hastalıklarına yakalanmasını engelleyecektir.”