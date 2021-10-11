Geçim sıkıntısını israfa bağlayan Yeni Akit yazarı: Kadın çalışma hayatına girince kreş, giyim-kuşam ve yiyecek masrafları aşırı derecede yükseliyor

Yeni Akit yazarı Vehbi Kara, "Ekonomik krizin çözümü israf etmemekte yatıyor" başlıklı bugünkü yazısında “Kadınların çalışma hayatına katılmasının israfın en büyük nedenlerinden bir tanesi” olduğunu yazdı.

Günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesinin geçim sıkıntısı olduğunu yazan Kara, israftan kaçınılması gerektiğini belirterek “Eskiden yani tek bir kişi çalışırken evde annelik yapan kadınlar israftan kaçınıyorlardı. Hatta tasarruf edip daha iyi eve taşınma ve daha iyi şartlarda yaşama imkânı buluyorlardı. Lakin kadın çalışma hayatına girince her şey alt üst oluyor. Bir kere; kreş, giyim-kuşam ve yiyecek masrafları aşırı derecede yükseliyor.

Çalışan kadınların giyim kuşam masrafları ve ailede birlikte yemek yenilmediği için ortaya çıkan yeme içme giderleri ise son derece yükseliyor. Hâlbuki hem lezzetli hem de oldukça hesaplı olarak yapılmış ev yemekleri her bakımdan çok daha iyi iken; fast-food türü yiyecekler yüzünden sağlığı bozulan insanlara, obezite hastalığı bu israfın faizi olarak geri dönüyor” diye yazdı.

Kredi katlarının ve tüketim çılgınlığını körükleyen bin bir türlü sorun bulunduğunu yazan Kara, ABD’li akademisyenlerden Suzanna Venker’ın “İki Gelir Tuzağı” başlıklı kitabında geçim sıkıntısını enine boyuna tartışıp sonuçlar ürettiğini “Kadınların çalışma hayatına katılmasının israfın en büyük nedenlerinden bir tanesi” olduğunu yazdı.

Kara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın Üreten kadınlar Türkiye Zirvesi’ndeki “Kadınlarımızın iş gücüne katılım oranını yüzde 34’ten yüzde 38.5 seviyesine çıkarmaya çalışıyoruz” açıklamasını da eleştirdi. Bakan Yanık’a “Yol yakınken bu yanlış hesaptan dönmek gerekir” çağrısı yapan Kara, kadınların “yuvalarına” dönmesi gerektiğini ve tasarruf yapmalarının öğütlenmesi gerektiğini savundu.

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