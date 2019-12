Ekonomik kriz şişmanlatıyor

Yapay tatlandırıcıları ölçülü tüketin

Lifli gıdalar kilo almayı engelliyor

Ekonominin yeni gerçeği şöyle işlemektedir: Sizin artırmak istediğiniz sayılar ve sizin düşürmek istediğiniz sayılar... Mesela, banka hesabınızı artırmak isterken, kilonuzu düşürmeyi hedeflersiniz... Aslına bakarsanız, sizin kilonuz her ikisiyle de ilgilidir.Çünkü ekonomik enflasyon, 'bel enflasyonuyla' bağlantılıdır. Para hakkında yaşadığınız stres, çocuklarınız için aldığınız kurabiyeleri yemenize neden olabilir. Stres akışını ve kilo almayı önlemek için bizim tıp okullarında okuduğumuz kitaplar hakkında bir fikre sahip olmanıza gerek yok. Sadece bir kalem alın ve bugün paranızı nereye harcadığınızı ama aslında nereye harcamak istediğinizi yazın. Her iki durumda da neler olacağını not edin. Bu basit egzersiz sayesinde amaçlarınız doğrultusunda para harcamayı öğrenebilirsiniz. Bu sayede hem stresiniz hem de kilolarınız azalır. Çünkü finansal bir sorun yaşadığınızda, (Çoğumuz bunu yaşarız) beyniniz kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan kimyasalları salgılayarak durumun üstesinden gelmeye çalışır. Ayrıca yediğiniz kurabiye, cips ve benzeri şeyler de kendinizi mutlu hissetmenizi sağlasa da bel bölgenizde yağlanmaya sebep olur. Ve bu bölge yağ birikmesi için en sağlıksız yerdir!Bu riskli seçimler yerine tek eşli seks veya bisiklete binmek gibi iyi alternatiflerle de kendinizi iyi hissedebilirsiniz... Ne kadar az maddi stres yaşarsanız, o kadar az strese bağlı yemek yersiniz. Böylece depresyon, hipertansiyon, uykusuzluk, mide bulantısı, ülser, migren ve mide rahatsızlıkları riskinizi de azaltırsınız.