Ekonomik kriz sinema salonlarını vurdu



Son iki yılda 35 sinema salonu kepenk indirirken krizin yanı sıra korsanın da bunda etkili olduğu belirtildi. Sektör temsilcileri ilgili bakanlıklarla görüşme hazırlığında.



Türkiye genelinde çoüu istanbulda olmak üzere geçtiğimiz iki yılda tam 35 sinema salonu perde indirdi. Bunlar rarsında İstanbul'un en köklü sinema salonları Beyoğlu Emek, Kadıköy Süreyya, Şişli Kent sinemaları da bulunuyor.



Sektör temsilcilerine göre zaten maddi sıkıntılarla boğuşan sinema salonları bir de ekonomik krize dayanamazken, korsan piyasasının engelenememesi, internet üzerinden filmlere erişim kolaylığı ve alışveriş merkezleri de süreci hızlandırdı.



Çözüm önerileri olarak vergi muafiyeti, televizyonlara getirilecek düzenlemeler örnek gösterilirken Beyoğlu Atlas Sineması Müdürü Cevat Pinçik, ‘sinemalar iş yapmıyor’ dedikten sonra görüşlerini şu şekilde aktardı:



“Seyirci tamamiyle ayağını kesti. Şu anda Türkiye genelinde bildiğim kadarıyla 180 sinema salonu kapandı. Alkazar Beyoğlu Sineması kapanmak üzere, Emek Sineması kapandı ama el değiştirdi, sinema çalışmadığı için mecburiyetten devredildi. Devletin bu konuya el atması lazım. Bu bir okul ve kültürdür. Parası olan sinemaya gider, olmayan gelir burada bir şey öğrenir bu bir kültür.”



Umut Sanat Genel Koordinatörü Tekin Özertem de, “Televizyonlarda insanların sinemaya gidecekleri saatlerde sinema filmi oynatılmaz. Biz de televizyonlarda haftada diziler hariç 360 sinema filmi gösteriliyor. Film daha Türkiye’de gösterime girmeden korsanı sokakta satılmaya başlıyor. İnsanlarda korsanla konusunda eğitimli olmayınca sinema sektörünün içinde bulunduğu sıkıntı önce salonlara yansıyor ve salonlar kapanıyor” şeklinde konuştu.



Sektör temsilcileri Kültür ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeye hazırlanıyor.