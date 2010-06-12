T24 - Ekonomik kriz seksi de vurdu! İstanbul’daki fuhuş baskınında erkeklerin hayat kadınlarıyla birlikte olup veresiye defterine yazdırdığı ortaya çıktı!...



İstanbul Aksaray’da önceki gece diskoteklerde fuhuşa zorlanan kadınların, bir otelde alıkonulduğu ihbarını alan polis baskın düzenledi. Operasyon sırasında polis tarafından ele geçirilen ajandalarda yabancı uyruklu hayat kadınlarıyla ilişkiye giren ancak bunu “veresiye” yazdıran borçlu erkeklerin listesine de ulaşıldı. Polis aşk borcu olan erkeklerin yazılı olduğu ajandalara el koydu. Fuhuşa zorlanan kadınların ilişkiye girdikleri erkeklerden bir saatlik aşk karşılığı 200 TL ücret talep ettiği ortaya çıktı.





Sınırdışı edilecekler



Operasyonda kadın satıcısı Özbekistan uyruklu S.A. ile S.A.’nın erkeklere pazarladığı 8 Özbekistanlı, 1 Türkmenistanlı ve 1 de Azerbaycanlı hayat kadını kurtarıldı. Operasyona neden olan ihbarı ise ücretini alamayan ve S.A. tarafından satılan hayat kadınlarından birinin yaptığı ortaya çıktı. S.A.’nın mahkemeye çıkartılacağı, fuhuşa zorlanan 10 kadının da sınırdışı edileceği belirtildi.







