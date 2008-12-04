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Yaşam

Ekonomik kriz lösemili çocukları da vurdu

Tasarruf yapmak isteyen, bağışları da kesti, lösemili çocukların boynu bükük kaldı.

04 Aralık 2008 02:00

Tasarruf yapmak isteyen, bağışları da kesti, lösemili çocukların boynu bükük kaldı. Kurban bağışı için bile LÖSEV telefonları çalmıyor.


Dünyayı ve Türkiye’yi sarsan ekonomik kriz, en ağır darbeyi lösemi tedavisi gören çocuklara vurdu. Ekonomik dalgalanmadan etkilenenler, tasarrufu öncelikle bağışlarından yapmaya başladı. Akşam’da yayımlanan habere göre, Kurban Bayramı’nda en azından bir kurban bağışı bekleyen lösemili çocuklar, bu bayram bundan yoksun kaldı. Lösemi gibi ‘zengin hastalığı’ ile mücadele etmeye çalışan yoksul, dar gelirli lösemi aileleri artık kara kara düşünüyor.

Geçen yıl 30 binin üzerinde kurban bağışı toplanan LÖSEV’in bu yıl kurban bağışı telefonları bile çalmıyor. Ankara’da lösemili çocukların ücretsiz tedavisini sağladığı LÖSANTE’ye yapılan ilaç ve tıbbi malzeme, gıda, giysi vb. bağışları da yok denecek kadar azaldı.

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer “Kurban etleri sadece bayramda değil, soğuk zincir içinde 12 ay boyunca dağıtılmakta. Kestiğimiz her kurbanın noter belgelerini, kesim tutanaklarını, video filmleri ve fotoğraflarını açıkça sergiliyoruz. Şaibeye fırsat vermiyoruz” diye konuştu.

LÖSEV’e kurban bağışlarını şu yollarla yapabilirsiniz

Bütün bankaların tüm şubelerinden LÖSEV-0660 no.lu hesaba ücretsiz havale ile,

LÖSEV’in Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır şubelerine bizzat uğrayarak,

İnternetten ya da broşürle size gelen kurban bağışı formunu doldurarak,

LÖSEV’i telefonla arayarak,

PTT şubelerinden 120660 no’lu posta çeki hesabıyla bağış yapabilirsiniz.

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