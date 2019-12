Ekonomik kriz hayır kuruluşlarını da vurdu

Ekonomik kriz Amerika’da yoksullara yardım eden kuruluşları da vurdu. Yoksul ve evsizlerin gıda, barınak ve diğer ihtiyaçlarını gidermeye çalışan birçok hayır kurumu yardım talebinin rekor düzeye çıktığını, ancak bağışların bu talebi karşılayacak ölçüde artmadığını açıkladı.



Florida eyaletindeki Second Harvest Gıda Bankası tarafından işletilen bu depoda restoran ve süpermarketlerin fazla stokları toplanıyor ve acil gıda ihtiyacı olanlara dağıtılıyor.



Dave Krepcho, bir yıl içinde 8.500 ton gıda malzemesi dağıtan ve haftada 54.000 kişiye hizmet eden bu örgütün yöneticisi. Krepcho, “16 yıldır gıda bankacılığı işinin içindeyim. Doğal afetlerden sonra yaşanan talep dışında bugüne kadar bu kadar yoğun gıda talebiyle karşılaşmadım. Şu anda bir felaketle karşı karşıyayız,” diye konuşuyor. Dave Krepcho ekonomik kriz nedeniyle yiyecek satın almaya parası yetmeyenlerin sayısının hızla arttığını söylüyor. Krepcho’ya göre en zor durumda olanlar, borsanın düşüşüyle emeklilik yatırımlarını kaybeden yaşlılar ve bağışlanan gıda maddelerinin dörtte birinin verildiği çocuklar. Hatta orta sınıftan kişiler bile işlerini kaybettikleri için yardım istiyor. Krepcho, “Şimdiye kadar gerek işçi gerek memur, acil gıda ihtiyacı nedeniyle yardıma muhtaç olanların sayısı hiç bu kadar yüksek olmamıştı,” diyor.



Amerikan tarihinde ilk kez 2007 yılında yapılan toplam bağışların miktarı 300 milyar doları buldu. Indiana Üniversitesi Hayır İşleri Merkezi, bağışların her yıl %4 oranında arttığını ancak kriz dönemlerinde bağış miktarının azaldığını bildiriyor. Ancak yine de bazı hayır kurumları geçen yıl gelirlerinin de arttığını açıkladı. Gıda, kira ödemeleri, su, gaz ve elektrik gibi masrafları karşılamak için yardım isteyenler bu iş için ayrılmış telefon hattını arıyor. Aramalar, geçen yıla oranla %40 artmış. Florida’daki telefon hattını işleten ve diğer hayır kurumlarının da fon bulmasına yardım eden United Way kurumunun yöneticisi Robert Brown, mali yardımları azalmayan kuruluşların bile artık sıkıntı çektiğini söylüyor. “Birçok kişi, işini kaybedince kendini çok ciddi sorunların içinde bulabilir,” diyen Brown şöyle devam ediyor: “Kriz bütün kurumları vuruyor, sunulan hizmetlere talep rekor düzeyde arttı. Bazı kuruluşlar, istikrarlı kaynakları olsa da talepleri karşılamakta zorluk çekiyor.”



Second Harvest Gıda Bankası nakit para ve gıda bağışları toplamaya devam ediyor ancak bu kuruluş da borsadaki kayıplardan etkilenmiş durumda. Gıda bankası, Florida’daki açlara yardıma devam ederken birçok hayır kurumu, Amerika’da ekonomik durgunluğun derinleşmesiyle talebin daha da artacağını tahmin ediyor.