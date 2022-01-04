Ekonomik kriz forumu düzenleyen öğrencilere soruşturma

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, ekonomik kriz hakkında forum yapan öğrencileri önce engelledi, sonra da soruşturma açtı.

BirGün gazetesinde yer alan habere göre, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, ekonomik krize dikkat çekmek için forum yapmak isteyen öğrencilere soruşturma başlattı. Üniversite yönetimi birçok öğrenciye yazılı tebligatta bulunarak sözlü ve yazılı savunmalarının alınacağını belirtti.

Üniversite yönetimi tarafından öğrencilere gönderilen yazıda öğrencilerin Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan Olbia Anfi Tiyatro önünde izinsiz oturma eylemi yaptıkları için haklarında soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Öğrencilerden 6 Ocak 2022 günü yazılı ve sözlü ifade vermeleri istendi.

Ne olmuştu?

Akdeniz üniversitesi öğrencileri artan ekonomik krizi tartışmak için 16 Aralık 2021 günü Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan Olbia Anfi Tiyatrosunda forum düzenlemek için toplanmışlar ancak özel güvenlik ve polis tarafından engellenmişlerdi. Bu keyfî tutumu protesto ermek için öğrenciler oturma eylemi yapmıştı. Eylem sırasında öğrencilere saldırı girişimi de olmuştu.