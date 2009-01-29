Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kurtman Ersanlı, "İşsiz kalan anne ve baba evde eskisi gibi huzurlu olamıyor. Evde yaşanan tartışmalar ve stresli ortam çocuklarda gelecek kaygısı ve şiddete yönelme eğilimini artırıyor" dedi.



Hoşgörü ve Sevgi Ocağı Derneği (HOŞSEV) Genel Başkanı da olan Prof. Dr. Ersanlı, yaptığı açıklamada, ekonomik krizde işsiz kalan ailelerin çocuklarının psikolojik olarak ciddi şekilde etkilendiğini belirtti.



Anne ve babanın işsiz kalmasıyla evde ağır bir tablo yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Ersanlı, "Ekonomik kriz çocuklar üzerinde büyük tahribata yol açıyor. İşsiz kalan anne ve baba evde eskisi gibi huzurlu olamıyor. Çocuklarına istediğini alamıyor. Çocuklarının sağlıklı beslenmesini sağlayamıyor. Bu şekilde büyüyen çocukların ruh sağlığı olumsuz etkileniyor, bu durum çocukların kişilik gelişimini de olumsuz etkiliyor" diye konuştu.



Gelecek kaygısı taşıyan çocukların ileride şiddete yöneleceğini söyleyen Ersanlı, şunları kaydetti:



"Ekonomik krizle birlikte oluşan gerilim, aile bireyleri arasındaki ilişkiyi de olumsuz etkiliyor. Evde yaşanan tartışmalar ve stresli ortam çocuklarda gelecek kaygısı ve şiddete yönelme eğilimini artırıyor. Yani ekonomik kriz çocukları şiddete yöneltiyor."



Ersanlı, ekonomik kriz yaşayan ailelerin, gelecekte başarılı ve sağlıklı olmaları için, çocuklarına daha hassas davranmaları gerektiğini sözlerine ekledi.



(AA)

