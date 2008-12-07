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Sağlık

Ekonomik kriz çiftleri de vurdu

İngiltere'de yaşanan ekonomik krizin çiftlerin ilişkilerini de olumsuz etkilediği, danışmana başvuran çiftlerin sayısının önemli oranda arttığı bildirildi.

07 Aralık 2008 02:00

İngiltere'de yaşanan ekonomik krizin çiftlerin ilişkilerini de olumsuz etkilediği, danışmana başvuran çiftlerin sayısının önemli oranda arttığı bildirildi.

Star gazetesinde yayımlanan habere göre, İngiltere'nin ülke çapında örgütlü Relate adlı ilişki destek kurumu, geçen yılın ekim ve kasım aylarında 5 bin olan başvuru sayısının bu yılın aynı döneminde 7 bin 500'e yükseldiğini açıkladı.

İşini kaybetme korkusu ve gelecek hakkında yaşanan endişelerin çiftlerin ilişkileri üzerinde ek baskı oluşturduğunu belirten Relate uzmanları, sorunun temelinde ülkenin içinde bulunduğu resesyon koşullarının yattığını söylediler.

Relate sözcüsü Christine Northam, işsiz kalma korkusunun yanı sıra yaşam maliyetinin sürekli yükselmesi gibi unsurların ilişkilere olumsuz yansıdığını belirterek, ''Bu tür sorunlara boğulmak son derece tecrit edici bir etki yaratıyor. Bunun sonucunda depresyon ya da anksiyete gibi ruhsal sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bunların da ilişkiler üzerinde etki yaratacağı açıktır. İşin kötü tarafı çocuklar da ilişkilerde yaşanan bu olumsuzluklardan payını alıyor'' dedi.

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