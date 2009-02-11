Ekonomik kriz aşkı da vurdu!

Ekonomik kriz Rusya'da beklenmedik bir etki yaptı ve aşık olanların sayısının azalmasına neden oldu.



İşadamı Cem Boyner, ekonomik krizle ilgili yaptığı bir açıklamada, kriz nedeniyle tüketicinin kabuğuna çekildiğini belirterek ‘İnsanlar alışveriş etmiyor, dışarı çıkmıyor. Seks bile yapmıyor’ demişti.



Rusya'dan gelen bir araştırma Boyner'i doğruladı.



Vtsiom enstitüsünün yaptığı kamuoyu yoklaması, Rusların sadece yüzde 45'inin aşık olduğunu gösterdi.



Bu oran, Rusya'da 2003 ve 2007'deki ekonomik patlamaya göre 8 puanlık düşüşü ifade ediyor.



7-8 Şubatta yapılan 1600 kişinin katıldığı araştırmaya göre 5 Rustan biri "aşk randevularına gitmeye" sıcak bakıyor. Rusların yüzde 59'u yıldırım aşkına inanırken, yüzde 11'i duyguların dünyayı yönettiği kanısında.



Rusya'da kriz, ekonomiyi ve insanların ruh halini altüst etse de değişmeyen tek şey, erkeklerin çoğunun sarışınları tercih ettiği.

