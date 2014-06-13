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Yaşam

'Ekonomik kriz 10 binden fazla intihara neden oldu'

İmgiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa'da 2009 yılında intihar oranı yüzde 6,5 arttı

13 Haziran 2014 16:35

Küresel mali kriz Avrupa ve Kuzey Amerika'da 10 binden fazla kişinin intihar etmesine yol açtı. Oxford Üniversitesi ile Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu tarafından yapılan çalışmada 24 AB ülkesi ile ABD ve Kanada'dan veriler analiz edildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İngiliz Psikiyatri Dergisi'nde yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre, bilim insanları, Avrupa'da 2007 yılına kadar intiharların azaldığını ancak 2009'a gelindiğinde intihar edenlerin sayısının yüzde 6,5 arttığını tespit etti. Avrupa'da intihar oranındaki artış 2011 yılına kadar bu seviyede kaldı. Kanada'da azalan intihar oranı, 2008 yılında durgunluğun etkisini göstermesinin ardından arttı. Ülkede 240 kişi daha intihar etti.

 

İşsizlik, emlak kaybı ve borç

 

ABD'de ise yaşamlarına son verenlerin sayısı zaten artıyordu. Ekonomik kriz ile birlikte intiharlar arttı ve 4 bin 750 kişi daha yaşamlarına son verdi. Bilim insanlarına göre artan intiharların en önemli nedenleri; krediyle alınan evlere el konması, insanların işlerini kaybetmeleri ve artan borçlar.

 

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