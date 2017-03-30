Ekonomik güven endeksi martta yükseldi

Türkiye İstaistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5 oranında artarak 91,5 değerinden 96,1 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, inşaat sektörü, hizmet sektörü, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Mart ayında inşaat sektörü güven endeksi 85,8 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 96,9 değerine, Tüketici Güven Endeksi 67,8 değerine ve reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 106,7 değerine yükseldi. mart ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi ise 97,7 değerine geriledi.