Ekonomik güven endeksi ağustosta yüzde 4.4 yükseldi, tüketici güven endeksi yüzde 2.2 geriledi

Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 4.4 artışla, temmuzdaki 82.2 düzeyinden 85.9 değerine yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.



Ağustos'ta aylık bazda;



- Reel kesim güven endeksi yüzde 5.8 artışla 105.2'ye,



- Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5.7 artışla 70.5'e,



- Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.2 artışla 94.9'a yükseldi.

Tüketici güven endeksi düştü



Tüketici güven endeksi Ağustos'ta aylık bazda yüzde 2.2 azalarak 59.6'ya, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2.3 azalarak 85.0'e düştü.



Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bileşik endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.