T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

"Ekonomik gidişat için suçlanacak kimse kalmadı; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu işten sorumlu olduğuna şüphe yok"

"Kimse enflasyon ve kurlar için bir tahmin yapamıyor; önünü göremiyor"

19 Ekim 2021 08:41

Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam, bugün yapılacak olan Türkiye Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi toplantısını değerlendirdi. Sağlam, "konuştuğum kaynaklar Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemi başta olmak üzere, mevcut iktidara doğrudan sert eleştiriler getirilmesinin beklenmediğini söylediler" dedi.

"Konuyu tartıştığım TÜSİAD’a yakın bir kaynak mevcut tavırsızlıklarını, “artık şoförü değiştirerek ekonominin gidişatını değiştirme imkânı kalmadı” biçiminde özetledi" diyen Sağlam konuştuğu şöyle dedi:

"Kimsenin enflasyon ve kurlar için bir hesap yapamadığını, önlerini göremediklerini kaydeden aynı kaynak, “Artık bu iktidarın gidişatı değiştirme imkânının kalmadığını” gördüklerini, bu nedenle de eskisi gibi şikâyet ihtiyacı hissedilmediğini söyledi.

Bir başka yetkili ise ekonomik gidişat için suçlayacak kimse kalmadığını, doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu işten sorumlu olduğu konusunda artık hiçbir şüphe olmadığını söyledi."

 

TÜSAİDYüksek istişare toplantısıerdoğancumhurbaşkanlığı sistemi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24