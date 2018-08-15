Ekonomik gelişmeler akla getirdi; Hazine'ye bağış yapmak mümkün mü?

Türkiye ile ABD arasında yaşanan ve TL'nin değer kaybetmesine neden olan gelişmeler akla "Hazine'ye bağış yapmak mümkün mü?" sorusunu getirdi.

Afyonkarahisar'daki Emirdağ Belediyesi'nin MHP'li başkanı Uğur Serdar Kargın, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlara karşı, alacağı maaşların tamamını Hazine'ye bağışladığını açıkladı.

Kargın, döviz kurundaki dalgalanma ve ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülkenin zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Bu zor süreçte herkesin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini kaydeden Kargın, "Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Bu duruma seyirci kalmamak adına gerek kurumsal gerekse kişisel olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Belediyemizin planladığı yatırımları kriz nedeniyle ertelemeyip daha da hızlandırıyoruz. Alacağım maaşların tamamını Hazine'ye devrederek bireysel olarak üzerime düşeni yapıyorum. Gurbetçi hemşehrilerimden bu süreçte dövizlerini bozdurmalarını, erteledikleri yatırımları öne çekerek daha da hızlandırmalarını istirham ediyorum. Bu sıkıntılı günleri el ele vererek aşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Kargın'ın bu sözleri Hazine'ye bağış yapmanın mümkün olup olmadığını akıllara getirdi.

Hazine yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ziraat Bankası ve Merkez Bankası'nda hesabı bulunduğu bildirerek, bağış yapılabileceğini anlattı.

T24'ün ulaştığı yetkililer bağış yaparken "Bağış içindir" notunun düşülmesini söyleyerek, "TR280001002533387753665002" no'lu IBAN hesabına para yatırabileceğini kaydetti. IBAN, "T.C BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜST İÇ ÖDEMELER SAYMANLIĞI" ismini taşıyor.

Kargın, sosyal medya hesabında da açıklamalarına devam ederek "Tüm maaşlarım Hazine'ye. Bu millet bana 'yük değil, baş ol' demiş. Üste para mı beklenir? Alacağım maaşların tamamı devletime. Bana, devletimin bekası, milletimin duası gerek" paylaşımında bulundu.

Hazine yetkileri "Bağış yaptım" diyerek Hazine'ye para aktarılamayacağını, Ziraat Bankası ve Merkez Bankası'ndaki hesaplara istenilen paranın yatırılabileceğini söylediler.