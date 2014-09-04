Ekonomik gelişme dilleri yok ediyor

Bilim insanları ekonomik gelişmenin dillerin yok olmasına sebep olduğunu açıkladı. Bilim insanları yok olma riski ile karşı karşıya kalan dillerin özel olarak korunması gerektiğini belirtti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Tatsuya Amano'nun liderliğinde gerçekleşen araştırmanın sonuçları Proceedings of the Royal Society isimli dergide yayınlandı. Dr. Amano dünyadaki dillerin dörtte birinin tehlike altında olduğuna dikkat çekiyor. Araştırmaya göre ekonomilerin geliştiği ülkelerde dillerin yok olma riski artıyor.

Kuzey Amerika'da Yukarı Tananaca dilini Ablaska'da konuşan kişi sayısı 25'e kadar indi ve tamamiyle yok olma riskiyle karşı karşıya. Avrupa'da ise İskandinavya'da Ume Samii dili ve Fransa'da Auvergnat dillerini konuşanlar da giderek azalıyor.

Dr. Amano, bu durumu "ekonomi geliştikçe ülkedeki yaygın dil eğitim ve siyasi hayatta diğer dilleri baskılıyor" diye açıkladı. Amano, "İnsanlar ekonomik ve siyasi hayattan dışlanmamak için baskın dile konuşmaya zorlanıyor" dedi.

Dr. Amano dillerin korunması için özel projeler hazırlanması gerektiğini belirterek, Galler'de konuşulan Galinin korunmaya alınmasını başaralı bir örnek olarak gösterdi. Tehkile Altındaki Diller Birliği yönetim kurulu başkanı Daniel Kaufman, çevresel faktörlerin kültürel, sosyal ve ekonomik faktörlerin gölgesinde kaldığını söyledi.

Kaufman, "Eskiden diller çevresel etkenlerin etkisinde idi. Fakat artık ekonomik ve siyasi etkensen dilleri doğrudan etkiliyor" dedi.