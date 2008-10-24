Ekonomik endişeler uyku kaçırıyor

Araştırma firması Ipsos'un otel zinciri AmericInn için yaptığı ve bin deneğin katıldığı uyku araştırmasında, hangi faktörlerin yetişkinlerin gece uykusunu etkilediği incelendi.Araştırmaya katılanların yüzde 62'si haftada en az bir gece uykuya dalmakta sıkıntı çektiğini ve yaklaşık yüzde 10'u da her gece uykusuzluk sorunu bulunduğunu açıkladı.Katılımcıların, yüzde 36'sı ekonomik endişeler nedeniyle geceleri uyuyamadığını, yüzde 29'u yüksek benzin fiyatlarının, yüzde 28'i de sağlık sorunlarının uykularını kaçırdığını bildirirken, yüzde 22'si ABD Başkanı'nın siyaseti ve yüzde 12'si de Irak savaşı ve küresel terörizmin kendilerinde uyku sorunu yarattığını söyledi.Araştırmaya göre, yaşlı Amerikalıların yüzde 30'u, gençlerin ise yüzde 39'u ve orta yaştakilerin de yüzde 38'i ekonominin gidişatını uykusuzluklarına neden gösterdi.Araştırma, 7-11 Temmuz günlerinde yapıldı.