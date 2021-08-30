Ekonomik büyüme oranı çarşamba açıklanacak | BBVA: Yüzde 26 bekliyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), gayrisafi yurtiçi hasılanın ikinci çeyrekte (Nisan, Mayıs, Haziran) ne kadar büyüdüğünü 1 Eylül Çarşamba sabah 10:00’da açıklayacak. Ekonomistler, geçen yılın aynı döneminde pandemi nedeniyle ekonomi durduğu için bu yıl baz etkisiyle çok yüksek büyüme oranı bekliyor.

Garanti Bankası’nın ana hissedarı İspanyol BBVA’nin araştıma bölümü yöneticisi Alvaro Ortiz, Türkiye ekonomisinin bu dönemde yüzde 26 büyüdüğünü öngördüklerini belirtti. Ortiz Twitter’da yaptığı değerlendirmede, “Problem büyüme değil enflasyon” dedi.

AA'nin anketinde yüzde 21.8

Öte yandan Anadolu Ajansı’nın Finans Büyüme Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt içi Hasıla’nın (GSYH) 2. çeyrekte yüzde 21,8 büyümesini bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 2. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 19 ile yüzde 24 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2021 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 6,7 ile yüzde 9,5 aralığında oldu.

Türkiye ekonomisi, 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 7 artış göstermişti.