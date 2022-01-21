"Ekonomideki gelişmelerin etkisi": Metropoll'e göre Erdoğan'ın görev onayında 2 puanlık yükseliş var

Metropoll Araştırma'nın anketine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 40,7 iken, onaylamayanların oranı yüzde 54,4.

8-12 Ocak’ta 28 kentten 1508 kişiyle telefon aracılığıyla görüşerek yapılan ankette, "Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" diye soruldu.

Sonuçlarda Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylamayanların sayısının, onaylayanların sayısından yaklaşık 14 puan fazla olduğu görüldü. 'Fikrim/cevabım yok' diyenlerin oranı ise yüzde 4,9 oldu.

Geçen ay yapılan ankete göre, Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylayanlarda 2,1 puanlık bir yükseliş görüldü. Erdoğan'ı onaylamadığını söyleyenlerin oranında ise, 2,8 puan düşüş kaydedildi.