"Ekonomideki gelişmelerin etkisi": Metropoll'e göre Erdoğan'ın görev onayında 2 puanlık yükseliş var

Metropoll Araştırma'nın anketine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 40,7 iken, onaylamayanların oranı yüzde 54,4.
8-12 Ocak’ta 28 kentten 1508 kişiyle telefon aracılığıyla görüşerek yapılan ankette, "Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" diye soruldu.
Sonuçlarda Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylamayanların sayısının, onaylayanların sayısından yaklaşık 14 puan fazla olduğu görüldü. 'Fikrim/cevabım yok' diyenlerin oranı ise yüzde 4,9 oldu.
Geçen ay yapılan ankete göre, Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylayanlarda 2,1 puanlık bir yükseliş görüldü. Erdoğan'ı onaylamadığını söyleyenlerin oranında ise, 2,8 puan düşüş kaydedildi.
Metropoll Araştırma'nın CEO'su Özer Sencar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev onayını onaylayanlar Ocak ayında 2 puan artarken onaylamayanlar yaklaşık 3 puan azalmış. Geçen ay ekonomideki gelişmelerin etkisi" yorumunu yaptı.
Ekonomide neler yaşandı?
Aralık ayı ekonomi gündemi açısından yoğun geçerken, Merkez Bankası 16 Aralık'taki PPK toplantısında faizleri 100 baz puan daha indirdi. Merkez Bankası böylece eylülde başladığı faiz indirimleri neticesinde toplamda 500 baz puanlık faiz indirimine gitti.
Söz konusu faiz indirimleri neticesinde Türk Lirası'nda serbest düşüş yaşanırken 20 Aralık günü dolar 18,37 lirayla rekor kırdı. Aynı gün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kur korumalı TL vadeli mevduat hesabının devreye alındığını duyurdu. Gelen haberin etkisiyle dolar/TL sert düşüş yaşamış ve 10,25 liraya kadar çekilmişti.