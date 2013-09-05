Ekonomide 'gaz-fren'den sonra şimdi de 'belini kırarız' tartışması

Merkez Bankası'nı, dövize müdahalesi nedeniyle eleştiren Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Bilek güreşi yapmanın anlamı yok" dedi. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, doların 2 lirayı aşmasının üzerine "belini kıracağız" demişti.

Nisan ayında Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın "fren"e basılması gerektiğini belirtmesinin ardından, Zafer Çağlayan da "frene fazla basılmaması gerektiğini, gaza basmanın zamanı" olduğunu söylemişti.



Zerin Elçi'nin cnbc-e'deki haberine göre, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Merkez Bankası'nın dövize müdahalesini eleştirdi.

“Merkez bankası yaklaşık 6 milyar dolar piyasaya müdahalede bulundu ama döviz fiyatları sadece 1 kuruş geri gitti” diyen Çağlayan, "Merkez Bankası’nın şu anda dövize bu şekilde müdahalesini doğru bulmuyorum. Bilek güreşi yapmanın anlamı yok. Merkez Bankası’nın gücünü kudretini test etmek isteyenlere de fırsat vermenin de bir anlamı yok” şeklinde konuştu.



'Belini kırarız' diyemem



Çağlayan, “Bugün bulunmuş olduğumuz rakamların da ben kalıcı olmadığı kanaatindeyim ancak Merkez Bankası Başkanı kadar da iddialı konuşamam. Yani bunu 1,92'ye gelir bunu burada tutarız. ‘Elini kırarız, belini kırarız’ ifadesini ben kullanamam” dedi.



'Vatandaş kumar oynamasın'



Çağlayan, kur riski konusunda önce işadamlarına vatandaşa tavsiyede bulundu.

“Arpa ekerseniz arpa biçersiniz arpa ekilen yerden buğday çıkmaz. Dolayısıyla işadamı hangi para cinsiyle borçlanıyorsa mutlak suretle girişinin de o olması gerekir” diyen Çağlayan, “Vatandaş bu konuda herhangi bir panik içinde olmamalı ve kumar oynamamalı. Bunun pek çok insanın elini yaktığını ve sonra kendilerine döviz zedeler ismi takmış pek çok insanı geçmişte gördük” şeklinde konuştu.



'Faize alerjim var'



Çağlayan, mevcut ortamda politika faizinde artışın gerekli olduğunu savunanlara karşı çıktı.

Çağlayan, “Ben biliyorsunuz faiz alerjisi olan biriyim. Politika faizinde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç olmadığı kaanatimi belirteyim ki Merkez Bankası’na da başkalarının anlamak istediği gibi talimat vermemiş olayım” dedi.



'OVP'de revizyona gidilecek'



Orta Vadeli Program’da (OVP) enflasyon dahil makro hedeflerde revizyona gidileceğine dikkat çeken Çağlayan, bu yıl ihracatın 158 milyar dolar olan OVP hedefinin altında kalacağını söyledi, revizyonunsa geçen yılki 152,5 milyar dolarlık gerçekleşmeden yukarıda olacağına işaret etti.



Merkez Bankası ne demişti?



Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, doların 2 lirayı aşması üzerine pazartesi günü (26 Ağustos) “Yıl sonunda dolar 1.92 TL veya altında olmazsa gelin hesabını bana sorun” diyerek ‘doların belini kıracaklarını’ söyledi.

Gaz-fren tartışması da yaşanmıştı

Ekonomi yönetiminin iki önemli isim Başbakanı Yardımcısı Ali Babacan ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan arasında ‘gaz’ ve ‘fren’ tartışması yaşanmıştı.

Ali Babacan, “Sisli virajlı yolda ‘gaza bas’ dendiğinde şoför dinlemeyecek ve gereğini yapacak” derken, Ekonomi Bakanı Çağlayan, “Otomobilin şoförü önemli. Eğer sürücü ileri teknik sürüş eğitimi almışsa sorun olmaz” yorumunda bulunmuştu.

Çağlayan, “Türkiye gerekirse frene basacak, tabii ki kırmızı ışıkta duracak, sarı ışık gördüğünde mutlaka ayağını fren pedalına götürüp zaman zaman durması için tedbiri alacak. Ama gaza basması gerektiği yerde de gaza basacak” demişti.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan ayındaki faiz kararına ilişkin "Geç gelmiş ama doğru bir karar" ifadesini kullanırken, “gaz-fren” tartışmaları için de frene fazla basıldığını söylemişti.