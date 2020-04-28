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Ekonomi

Ekonomi zirvesi toplanıyor, normalleşme adımları görüşülecek

28 Nisan 2020 13:09

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında bugün Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) yapılacak.

İş dünyası ve ekonomi bürokrasisinin katılacağı zirvede, Covid-19 sonrası için ekonomide atılması planlanan tedbirli ve kademeli normalleşmeye ilişkin adımlar değerlendirilecek.

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre, telekonferansla yapılacak toplantıya FİKKO üyelerinin yanı sıra TÜSİAD, DEİK, TİM, ASKON, MÜSİAD, TESK, Türkİş, Memur-Sen de katılacak. Toplantıda, Ekonomik İstikrar Kalkınma programı kapsamında gelinen nokta, küresel gelişmeler ve yol haritası değerlendirilecek. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak tedbirlerin yanı sıra rehavete kapılmadan yaşama geçirilecek kademeli normalleşme kapsamında atılacak adımlar da masaya yatırılacak.

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