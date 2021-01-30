Ekonomi yönetimindeki atamaların anlamı: Elvan’ın değil Erdoğan’ın imzası…

Ekonomi yönetiminde deprem etkisi yaratan değişiklikler hep hafta sonları gerçekleşiyor. Merkez Bankası başkanlığından Murat Uysal’ın alınıp yerine Naci Ağbal’ın atanmasını öngören karar bir cuma gecesi yayınlanmıştı. Dün gece de yine bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda bakan yardımcıları değiştirildi. Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu görevlerinden alındı. Yerlerine Şakir Ercan Gül ve Cengiz Yavilioğlu atandı. Bu arada Varlık Fonu’nun Başkan Vekilliğine de Prof. Dr. Erişah Arıcan getirildi.

Bu atamaların anlamı ne? Berat Albayrak'ın istifası sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanan Lütfi Elvan nihayet kendi ekibini mi kuruyor?

Görevlerinden alınan Bülent Aksu ve Osman Dinçbaş, Berat Albayrak’a çok yakın isimlerdi. Aksu daha önce Çalık Holding’de Albayrak’la birlikte çalışmıştı. Osman Dinçbaş ise danışmanlık şirketi Ernst & Young’ın Türkiye temsilcisiydi. İstanbul’da, özel sektör çevrelerinde iyi tanınan bir isimdi ama Ankara’da tanınmıyordu. Albayrak tarafından Ankara’ya getirilmişti... Özetle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Berat Albayrak’a yakın isimler tasfiye edildi. Peki göreve gelen yeni bakan yardımcıları Lütfi Elvan’a mı yakın? Kaynaklarım, “Pek öyle değil” yanıtı veriyor.

Şakir Ercan Gül, eski Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı. 2010 yılında TMSF Başkanlığı’na atanmıştı. Son seçimde AKP’den İstanbul milletvekili aday adayı olmuştu. Ama aday gösterilmedi. Kaynaklarım, TMSF başkanı olduğu dönemde Maliye Bakanlığı yapan Mehmet Şimşek’in Gül’e mesafeli davrandığını söylüyor…

Cengiz Yavilioğlu da siyasi bir figür, eski AKP milletvekili. Halen AKP’nin Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı. (Ekonomi İşleri’nin Başkanı, Albayrak ayrıldığında Hazine ve Maliye Bakanlığı için adı geçen Nurettin Canikli.)

Yavilioğlu, Naci Ağbal gibi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Ama bu, Ağbal’a yakın olduğu anlamına gelmiyor. Bu satırların yazarının da mezun olduğu bu okul, AKP’ye çok sayıda bakan ve kamu yöneticisi verdi. Nitekim Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın değişmeyen diğer bakan yardımcısı Nureddin Nebati de bu okuldan mezun.

Cengiz Yavilioğlu ve Şakir Ercan Gül, ekonomi alanında teknik bilgi birikimleri ve deneyimleriyle değil, siyasi pozisyonlarıyla bu noktaya geldiler. Yani? Yani bu atamaların altında Bakan Lütfi Elvan’ın değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası var...

Bu nokta önemli. Erdoğan, başta faiz olmak üzere birçok konuda piyasa ile ters düşen görüşlere sahip. Bakan Elvan ise piyasa tarafından ekonomide “normalleşme”nin, "ortodoksiye" veya Türkçesi, genel kabul gören politikalara dönüşün temsilcisi olarak görülüyor. Son atamalar, Erdoğan’ın ekonomi anlayışının Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda güç kazandığı anlamına geliyor.

Bu gelişmeyi, iktidara yakın Sabah gazetesinin yazarı Okan Müderrisoğlu’nun hafta içinde Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile yüksek faiz konusunda girdiği polemikle birlikte okuduğumuzda manzara daha da ilginç bir görünüm kazanıyor.

Albayrak’ın tez hocası…

Türkiye Varlık Fonu Başkanvekilliğine Prof. Dr. Erişah Arıcan’ın getirilmesi de hayli ilginç... Yakın zamana kadar Varlık Fonu'nun başkanvekili Berat Albayrak'tı. Albayrak, bakanlıktan kısa süre sonra bu görevden de ayrılmıştı.

Prof. Dr. Arıcan, 2006-2015 yılları arasında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüttü. Daha sonra Borsa İstanbu Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Ama kamuouyu onu Berat Albayrak’ın doktora tezinin danışmanı olarak tanıyor.

Bu atama Berat Albayrak’ın ekonomi yönetiminde hâlâ etkili olduğunun işareti mi? Bu soruyu yönelttiğim kaynaklarım, “Hayır ama Cumhurbaşkanı, Albayrak’ın ezildiği, tasfiye edildiği izlenimi doğmasını da istemiyor” yorumu yapıyor.

Ankara’da ilginç gelişmeler yaşanıyor…