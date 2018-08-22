Ekonomi yazarı Güngör Uras bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Ekonomideki karmaşık gelişme ve teknik kavramları, “Ayşe Teyze” ve benzeri ifadelendirmelerle sembolize ettiği kitlelere gündelik dil eşliğinde aktararak, Türk basın tarihinde bir ekol yaratan Prof. Dr. Güngör Uras, 19 Ağustos’ta hayatını kaybetti.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonraki yıllarda akademik kariyerinin yanı sıra Devlet Planlama Teşkilatı’nda da görev alan, bilinen adının yanı sıra “Tevfik Güngör” ve “Ali Rıza Kardüz” adlarıyla da yazarak Türkiye basınının en üretken ve renkli isimleri arasında özel bir yer edinen Güngör Uras 85 yaşındaydı.

Güngör Uras’ın cenazesi bugün (22 Ağustos Çarşamba) öğle namazını müteakip Bebek Camii’nden kaldırılacak ve Aşiyan Mezarlığı’na defnedilecek.

Güngör Uras kimdir?

Prof. Dr. Tevfik Güngör Uras 22 Temmuz 1933’te, Düzce’de dünyaya geldi. Babası Halit Uras, Beylerbeyi Sarayı’nda son şehzadelerden Abid Efendi’nin yaveri iken Milli Mücadeleye katılan ve İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen bir subaydı. Hayatının ilerleyen yıllarında bankacılık yaptı.

Uras, ilkokulu Anadolu’nun farklı şehirlerinde okudu. Ankara Koleji’ni ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 'Mali Şube'sini bitirdi. 1988'de Boğaziçi Üniversitesi'nde doçentlik unvanı aldı. 1994'te Marmara Üniversitesi'nde Profesör oldu.

Çalışma hayatına Halk Bankası Genel Müdürlüğü ile başlayan Uras, daha sonra Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, İktisadi Planlama Dairesi Uzmanı olarak görev yaptı.

1974 - 1980 yılları arasında TÜSİAD Genel Sekreterliği görevinde bulundu.

Aksigorta İdare Meclisi Başkanlığı da yapan Uras, 1993 yılına kadar İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi, 2001 yılına kadar da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalıştı.

1968 yılında Türkiye İktisat Gazetesi`nde köşe yazarlığına başlayan Uras, sırasıyla Rapor, Tercüman, Güneş, Sabah, Yeni Yüzyıl, Dünya ve Milliyet gazetelerinde köşe yazarlığını sürdürdü. 10.000 civarında makale yazdı.

Evli ve bir çocuk babasıydı.

Kitapları

Halk Kredisi ve Türkiye’de Tatbiki, Ege Matbaası, Ankara 1955

Küçük Sanayiciler İçin Kooperatif, Ajans Türk Matbaası, Ankara 1965,

Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarım Kooperatifleri, ( Margeret Digby’den tercüme), Doğuş Matbaası, Ankara 1966

Tarım Kooperatifleri ile Devlet Arasındaki İlişki, Doğuş Matbaası, Ankara 1966

İkinci Beş Yıllık Plan Özel Sektör İçin Neler Getiriyor? Odalar Birliği Basımevi, Ankara 1967

What will the Second Five car Development Plan Bring to the Private Sector, Odalar Birliği Basımevi, Ankara 1967

Sanayiciler İçin Teşvik Tedbirleri, Kağıt ve Basım İşleri A.Ş., İstanbul 1968

Devalüasyon Öncesi ve Sonrası Ekonomik Gelişme Politikası, Odalar Birliği Basımevi, Ankara 1971

Recent Economic Policies in Turkey, Odalar Birliği Basımevi, Ankara 1971

Tarım Satış Kooperatifleri Sistemi Yoluyla Tarım Ürünleri Fiyat Destekleme Politikasının Finansmanı Sorunu, Şark Matbaası, Ankara 1971

Türkiye’de Sermaye Piyasası, Şark Matbaası, Ankara 1973

Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları, Formül Matbaası, İstanbul 1979

Borsa, Sabah Yayını 1990

Turkey, From Ten Thausand Years of Civilization to the Present ( Yılmaz Karakoyunlu ile ortak yayın) Creative Yayıncılık 1991

Ekonomide Özal'lı Yıllar (1980 - 1990) Afa Yayını 1993