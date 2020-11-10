Ekonomi uzmanı Uğur Gürses: Ankara kendi yarattığı girdabın içinde kaldı

Ekonomi uzmanı Uğur Gürses, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Albayrak’ın bakanlığı döneminde Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durumu, “ağır çekimde bir tren kazası” diyerek betimleyen Gürses, “2019 yerel seçim sonrasındaki siyasi deprem, Ankara’nın ekonomi politikasını ‘zücaciyeci dükkânına girmiş fil’ görünümündeki adımlar dizisine sürüklediğine tanık olduk. Ankara kendi yarattığı girdabın içinde kaldı” dedi.

Şimdiye kadar bürokratların Erdoğan’ın iradesiyle görevden alındığına dikkati çeken Gürses, Albayrak’ın istifasının kendisine özgür bir ayrıcalık olduğunu ifade ederek, “Albayrak’a yapılan ‘istifa’ ayrıcalığı Erdoğan’ın damadı olmasından geliyor; kovulma damgasından müstesna tutulmuş oldu” ifadelerini kullandı.

“Tam bir ‘komuta ekonomisi’ uygulandı”

Albayrak’ın Erdoğan’ın damadı olmasından ötürü edindiği siyasi güç ve destekle yüksek özgüven kazandığını söyleyen Gürses, “Bu yüzden de hatalı ve yanlış kararlara gözü kara biçimde imza atabildi. Bu yüzden de Ankara’da ‘demir yumruk’ olarak anıldığı anlatılıyor. Aldığı kararlar da ekonomide sonu düşünülmemiş adımlardan oluşuyordu. Temmuz 2018’den bugüne kadar ekonomideki tüm teknik kanallarda ‘demir bir sopa’ ile iş yapıldı. Tam bir ‘komuta ekonomisi’ uygulandı” görüşünü dile getirdi.

“Ne yazık ki geçmiş deneyimler de gösteriyor ki ekonomiyi kötü bir eşiğe sürükleyen siyasetçiler, krizi de kötü yöneterek yarattıkları bir girdabın içinde ülkeye kaybettiriyorlar” diyen Gürses, devamında şu değerlendirmelerde bulundu:

Başkan Uysal’ın yerine atanan Ankara’da ekonomi yönetimindeki en basiretli ve deneyimli teknokratlardan biri olan Naci Ağbal ya da Albayrak’ın yerine atanan bakanın, Lütfi Elvan’ın bu tabloyu düzeltmesi çok zor. Belki daha kötüye gidişe fren olabilirler.

Türkiye’de giderek otoriterleşen yönetim, 2018’de kurulan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adını aldı. Bu ise yarattığı girdabın içine ne varsa öğütüyor; ekonomiyi de kurumlar ve kuralları da hatta el verilen nepotizmin halkalarını da.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.



