Ekonomi Nobel'i Amerika'ya

Denizli'nin Acıpayam İlçesi'nde, 2006 yılında depreme dayanıksız olduğu tespit edilen ve başka bir binaya taşınmasına karar verilen devlet hastanesi, Sağlık Bakanlığı'ndan ISO EN 9001- 2000 kalite belgesi aldı. İçerisindeki personelle hastaların deprem riski içerisinde olduğu Acıpayam Devlet Hastanesi'ne verilen kalite belgesi şaşkınlık yarattı.



Bayındırlık İl Müdürlüğü uzmanları tarafından 2 yıl önce yapılan incelemede, 1997 yılında hizmete giren Acıpayam Devlet Hastanesi'nin 11 yıl süren inşaatında Dalaman Çayı'ndan getirilen kumların kullanıldığı ve depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Çürük raporu verilen hastanenin önce güçlendirilmesine karar verildi. Ancak, Sağlık Bakanlığı'nın `yüzde 40'ın üzerindeki çürük binaların yıkılması' yönündeki yönetmeliğinin ardından hastanenin yıkılmasına hükmedildi. Sağlık Bakanlığı 2007 yılında yeni hastane için TOKİ'ye 15 milyon YTL ödenek ayırdı. 2009 yılında hizmete gireceği ifade edilen 100 yataklı hastanenin yapımına, Acıpayam Belediyesi'ne ait 16 bin metrekarelik arazide başlandı.



Personel ve hastaların deprem riskiyle karşı karşıya kaldığı, birinci derecede deprem kuşağındaki Acıpayam'da yer alan çürük devlet hastanesine kalite belgesi verilmesi ise şaşkınlık yarattı. Bir yıl önce başvuru yapan Acıpayam Devlet Hastanesi'ne, Sağlık Bakanlığı tarafından ISO EN 9001- 2000 kalite belgesi verildi. Belge düzenlenen törenle hastane yetkililerine teslim edildi. Törene Vali Yardımcısı Muhsin Çatmadım, Sağlık Müdürü Erdoğan Taş, Acıpayam Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Başhekim Op. Dr. İlhami Beyaztaş ve çok sayıda davetli katıldı.



Acıpayam Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İlhami Beyaztaş, son dönemde hastanede önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Hastanenin fiziki yapısının elden geçirildiğini, hastaların taleplerine cevap verir hale getirildiğini savunan Dr. Bayaztaş, ``Poliklinikler, ameliyathane, laboratuvar, acil servis, hizmet birimleri ile çevre düzenlemesi elden geçirildi. Tüm bunlar, bizim performans puanımıza da olumlu yansıdı. Denizli'nin ilçelerinde en yüksek puana sahip olan hastane biziz'' dedi. Bir yıl önce çıktıkları kalite yolculuğunu başarıyla tamamladıklarını dile getiren Dr. Beyaztaş, kalite belgesinin çalışanların motivasyonunu en üst seviyeye çıkaracağını kaydetti. Bundan sonraki en büyük hedeflerinin yeni bir hastane yapmak olduğunu ifade eden Dr. Beyaztaş, yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştıkları 100 yataklı modern hastane için sona yaklaştıklarını vurguladı.

